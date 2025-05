Nartico torna con il nuovo singolo “Margherita l’ha detto” (Gravità Edizioni/Artist First), un brano che attraverso sonorità indie-pop cantautorali, mette al centro la vulnerabilità come forza, la riflessione come gesto politico dell’anima. Il testo, diretto e sincero, lascia spazio a una narrazione personale e universale, che parla di crescita, fragilità e riscatto.

“Margherita l’ha detto” è una presa di posizione: ascoltare sé stessi è l’atto più coraggioso che possiamo compiere.

Margherita -spiega l’artista- è la parte più rivoluzionaria che è in ognuno di noi, quella voce interiore che ci spinge a cambiare, a rompere gli schemi, con coraggio e delicatezza.

Il pezzo è stato registrato presso Casamusica, arrangiamento di Francesco Morettini, mix e master Paolo Chiari Mixtreme, mentre il videoclip è stato realizzato a Bologna, per la regia di Luzeh. Il progetto vede la collaborazione con LENERGIA SPA.

Biografia

Debutta in tv comparendo a “Propaganda live”, “Telethon”, “Porta a porta” e diversi altri su RAI1, RAI2, LA7. Entra in rotazione su Radio Zeta e Radio Italia Trend con “Tempi moderni”, lanciando successivamente il “Il Bologna in Champions League”, brano che diventa virale sui social e tra i tifosi del Bologna FC 1909. Calca importanti palchi per la musica emergente ed è scelto come open act per Arisa. È il volto social dello Zecchino d’Oro, presenta programmi e contenuti web sulle varie piattaforme d’intrattenimento (Amazon Prime Video, RaiPlay, YouTube, Tiktok etc.).

È scelto da Vincenzo Mollica per dare voce alle sue canzoni nel vinile “Tre canzonacce leggere come frescacce”. Scrive e produce singoli da milioni di click sulle piattaforme per diversi artisti (Saimon, Bobby Solo, Ginevra Lamborghini, Stefania Orlando etc). Dal 2024 Nartico fa parte dalla Nazionale Italiana Cantanti.

