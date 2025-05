Dal 30 maggio in radio e in tutti i digital store, insieme all’album d’esordio “Attimi”.

“Stelle” è il singolo di Wesh Maringo, disponibile in promozione radiofonica dal 30 maggio, stesso giorno dell’uscita ufficiale del suo album d’esordio “Attimi”. Un brano intenso e autentico, nato da un momento di sospensione tra la fine e la memoria, che rappresenta in pieno il cuore concettuale dell’intero disco.

“In una pausa prima della rottura definitiva, mi sentivo dall’altra parte dell’universo, solo, a fare i conti con tutto ciò che era stato”, racconta l’artista. “Stelle è nata lì, nell’intercapedine tra quello che si perde e ciò che resta, come una costellazione di ricordi compressi”.

Il brano è una ballata evocativa, carica di immagini poetiche e riflessioni personali, in cui Wesh Maringo unisce una scrittura densa di riferimenti simbolici e scientifici, come l’entanglement quantistico o l’equazione di Dirac, a episodi di quotidianità vissuta. “Ho capito che le piccole cose sono tutto”, spiega. “Come quei fiori di campo che raccoglievo per lei. Smettere di farlo sembrava niente, ma a volte basta quello a cambiare tutto”.

“Stelle” non ha un lieto fine, ma è attraversata da una consapevolezza matura: ogni relazione lascia qualcosa, anche quando finisce. “È la prima volta che perdono e dimentico, non il contrario”, aggiunge. Il brano, costruito con precisione artigianale da Wesh stesso (autore, produttore e voce del progetto) è nato dopo un periodo di grande trasformazione personale e artistica. “Ho mollato il posto fisso, ho lasciato tutto e mi sono buttato nella musica, piangendo dalla felicità quando ho finito di montare ‘Stelle’. Mi sono sentito sicuro per la prima volta”.

Il singolo è il primo estratto da “Attimi”, un album nato in meno di due mesi e composto da testi scritti nel tempo e altri nati di getto, come flussi di coscienza. Il risultato è un progetto che non ha paura di mostrarsi fragile, sincero, fatto di piccole verità che si sommano e brillano come stelle.

