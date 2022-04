Mancavano un paio di giri alla conclusione della gara Sprint per definire la griglia del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, quando la Red Bull di Max Verstappen ha comodamente superato la Ferrari di Leclerc che fino a quel momento era sempre stato al comando della gara fin dal via.

Una migliore gestione nel consumo delle gomme da parte della Red Bull ha consentito al pilota olandese di aggiudicarsi la gara, il primo posto in griglia ed un punto in più rispetto al monegasco nella classifica del mondiale piloti

Sergio Perez, con l'altra Red Bull, partito in settima ha tagliato il traguardo come terzo, anch'egli in recupero su Leclerc. Quarta l'altra Ferrari di Sainz, autore anch'egli di una bella rimonta, essendo partito in decima posizione.

Quindi, alternate tra loro, a Imola domani vedremo partire davanti a tutti Red Bull e Ferrari che si contenderanno la vittoria su una pista che, come oggi, dovrebbe essere asciutta.

Max Verstappen wins the first #F1Sprint of the season! 🙌



The Dutchman put in an incredible stint to take the lead from Leclerc in the final laps 👊#ImolaGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/CjTx84fLdX — Formula 1 (@F1) April 23, 2022

Dietro di loro, Lando Norris e Daniel Ricciardo, con le due McLaren, si sono aggiudicati il quinto e il sesto posto, davanti all'Alfa Sauber di Valtteri Bottas e alla Haas di Kevin Magnussen. Alonso (Alpine) e Schumacher con l'altra Haas sono gli ultimi due piloti che completano l'elenco di coloro che domani occuperanno le prime 5 file della griglia di partenza.

George Russell e Lewis Hamilton hanno avuto un'altra giornata da dimenticare finendo, rispettivamente, 11° e 14° e non riuscendo a recuperare terreno sulle loro deludenti posizioni in griglia, con il sette volte campione del mondo che ne ha addirittura persa una.

A fine gara Verstappen non ha saputo spiegare il perché della sua brutta partenza, mentre Leclerc ha confermato che il calo di prestazioni della sua vettura è da attribuire al graining, che ha iniziato a formarsi soprattutto sull'anteriore destro nell'ultima parte di gara.

Domenica, la partenza della gara è prevista alle ore 15:00.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1517883864743563266