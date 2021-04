Martedì sera abbiamo conosciuto le prime due semifinaliste della Champions 2020/2021: Paris Saint Germain e Chelsea.

I francesi sono stati sconfitti nel proprio stadio dal Bayern Monaco per 0-1, ma le due reti segnate in trasferta la scorsa settimana sono state decisive per il passaggio del turno, nonostante il risultato aggregato sia stato 3-3, aggiudicandosi così la rivincita del match che lo scorso anno si era disputato in occasione della finale del torneo ed era stato vinto dalla squadra allenata da FlicK.

Il Chelsea, invece, dopo aver vinto in trasferta per 0-2 contro il Porto la settimana scorsa, ieri sera a Londra si è limitato a controllare la partita, cercando di rischiare il meno possibile. La squadra di Tuchel è riuscita nell'intento, ma a un minuto dal fischio finale una spettacolare mezza rovesciata di Mehdi Taremi ha rimesso in gioco i portoghesi che avrebbero potuto riuscire ad agguantare in extremis il risultato di parità ed i tempi supplementari... ma così non è andata.

Il Chelsea, pertanto, in semifinale affronterà la vincente tra Liverpool e Real Madrid che giocheranno stasera ad Anfield, con gli spagnoli che hanno vinto l'andata per 3-1.

Merita sottolineare, inoltre, quanto sia stata spettacolare la gara tra PSG e Bayern, giocata a viso aperto con continui cambi di gioco ed ogni azione che poteva essere decisiva. Ha vinto il Bayern, ma il PSG di Pochettino ha giganteggiato grazie a Neymar, Di Maria e Mbappé non riuscendo a trovare il gol sia per un pizzico di sfortuna che per la bravura di Neuer, che si è fatto ampiamente perdonare la gara di andata. Il Bayern non è arrivato alla qualificazione per un soffio, anche perché non ha potuto schierare Lewandowski. Con lui in campo probabilmente la partita sarebbe finita in modo diverso.

Nel prossimo turno il PSG in semifinale dovrà vedersela con il Manchester City o con il Borussia Dortmund, con gli inglesi che in Germania hanno vinto per 1-2 nel match di andata.

Infine... ma quanto è più bello e divertente il calcio che vediamo giocare in Europa!



Crediti immagine: twitter.com/PSG_English/status/1382082192994631680