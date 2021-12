Nuovo record in Gran Bretagna nel numero giornaliero dei casi di contagio: 88.376 le persone positive. Non va però dimenticato che costituisce un record il 1.635.922 di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero di pazienti ospedalizzati, che da luglio oscilla giornalmente tra i 700 e i 1.000 (numeri fino a 3 volte inferiori rispetto ai picchi di un anno fa), mentre i decessi sono stati 146.

Il Regno Unito ha registrato anche un record nelle dosi di richiamo per la vaccinazione anti-Covid con 745.183 somministrazioni effettuate solo nella giornata di mercoledì.

Per contrastare la diffusione del contagio il premier Johnson ha reintrodotto alcune misure che hanno messo quasi in crisi la sua maggioranza, con un consistente numero di conservatori che alla Camera dei Comuni ha votato contro, praticamente quasi il doppio di quelli ipotizzati.

E se per entrare in Gran Bretagna è indispensabile presentare un tampone negativo effettuato non più tardi di 48 ore, la Francia, che prevede di adottare nuove misure anti-Covid entro fine settimana prevedendo di raggiungere i 4mila ricoverati in terapia intensiva per Natale, ha annunciato che limiterà l'ingresso ai viaggiatori dal Regno Unito, che potranno entrare solo per motivi di necessità.

In Germania sono stati 56.677 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, 1.632 i ricoveri e 522 i decessi. L'attuale incidenza del contagio è di 340,1 casi ogni 100mila abitanti.