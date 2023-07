"Continuano gli incendi dei depositi di rifiuti nel Lazio. Scommettiamo che domani ci diranno che le sostanze tossiche sono nei limiti? Ci consiglieranno di sciacquare bene le verdure per un paio di giorni. Quando finirà questo schifo?"

Con questo post, Sigfrido Ranucci ci informa che Report si occuperà del grave incendio che fin da sabato mattina ha impegnato numerose squadre di vigili del fuoco per il suo spegnimento.

#Roma, #incendio sito raccolta rifiuti a Ciampino: continua il lungo lavoro di spegnimento ad opera dei 60 #vigilidelfuoco. Interessata dalle fiamme un'area di 20.000 metri quadrati [#29luglio 16:30] pic.twitter.com/4Z2ECI4G3g — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 29, 2023

A bruciare l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 in via E. Ferrari a Ciampino, alle porte di Roma. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile anche dalla capitale. Le operazioni di spegnimento, secondo quanto riferito dai pompieri, richiederanno probabilmente fino ad alcuni giorni, data la vastità del rogo, un'area di 20mila metri quadrati.

Il Comune ha invitato a tenere le finestre chiuse, mentre la circolazione in un tratto della ferrovia Roma-Velletri è stata sospesa per diverse ore.

Questo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6:

In relazione all'incendio divampato questa mattina presso l'impianto gestito da Ecologica 2000, per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, la ASL Roma 6 ha fornito alcune precisazioni sui comportamenti da seguire nei prossimi giorni.Nelle prossime ore sarà necessario LADDOVE SIA VISIBILE IL FUMO E L'ODORE DOVESSE ESSERE INTENSO seguire le seguenti precauzioni:- tenere chiuse porte e finestre;

- limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

- lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria;

- limitare l'utilizzo di impianti di climatizzazione e di trattamento dell'aria in genere, prevedendo in seguito accurata pulizia dei filtri.Ad avvenuta comunicazione del completamento delle operazioni di spegnimento da parte dei VVF nonché all'acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte di ARPA, attraverso le centraline installate, si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto sopra disposto.

Intanto, Ranucci ha preso nota...