Il Mini PC MINIS FORUM MC560 è una sorprendente novità sul mercato, offrendo una combinazione imbattibile di potenza e versatilità in un formato compatto. Questo mini computer desktop è dotato del potente processore AMD Ryzen 5 5625U, con architettura Zen 3+ e 6 core/12 thread, garantendo prestazioni eccezionali per tutte le tue esigenze informatiche.

Una caratteristica distintiva di questo mini PC è la webcam integrata ad alta definizione con ottimizzazione HDR. La webcam da 2,5K a 30Hz cattura immagini nitide con grande chiarezza, mentre il design grandangolare da 93,8° e i 5 MP di pixel consentono di catturare ampi campi visivi. Questa soluzione di webcam avanzata è perfetta per le videoconferenze in ufficio e per partecipare a riunioni online.

Inoltre, il MINIS FORUM MC560 è dotato di altoparlanti Hi-Fi e microfoni con cancellazione del rumore. Questa configurazione audio di alta qualità offre un suono cristallino durante le chiamate e le registrazioni vocali, assicurando una comunicazione chiara e fluida con i tuoi interlocutori.

La potenza del MC560 è amplificata dalla memoria RAM DDR4 da 16 GB e dallo SSD M.2 PCIe3.0 da 512 GB, che garantiscono prestazioni reattive e tempi di avvio rapidi. Grazie al supporto della tecnologia PCIe3.0, il MINIS FORUM MC560 offre un'esperienza di utilizzo fluida e veloce, superando di gran lunga i tradizionali protocolli SATA.

Con le sue dimensioni compatte e il peso leggero di soli 10,5 x 6,78 x 15,25 cm e 0,56 kg, il MINIS FORUM MC560 è perfetto per essere portato ovunque tu vada. Inoltre, le sue porte di connessione, tra cui due porte Ethernet Gigabit, USB 3.2 Gen2 Type-A, connettore HDMI e USB-C, garantiscono la massima versatilità nelle tue attività quotidiane.

Se stai cercando un mini PC potente e versatile con webcam e casse integrate, il MINIS FORUM MC560 è sicuramente la scelta giusta. Acquistalo ora su Amazon e scopri una nuova esperienza informatica all'avanguardia.

