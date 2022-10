#THISISTOP, radioshow di DJ Marietto, andrà in onda dal lunedì al giovedì dalle 14,00 alle 15,00 dal THISISLAB di Milano, attraverso le varie emittenti che rimanderanno il segnale in Diretta tutte nello stesso momento, lo studio della diretta sarà il THISISLAB casa ormai consolidata di tutto il brand THISISTOP in via Toffetti 9, Milano.

"#thisistop the program, con DJ Marietto, è l'appuntamento legato all'intrattenimento musicale, alle nuove uscite discografiche pop/dance e su ciò che arriva dal mondo della musica da ballo, e da tutti i social e viral del mondo, spiega lo stesso dj. Ci saranno ancora una volta gli ospiti, ma con un cambiamento importante, "Personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, e tutte le figure che orbitano intorno alla musica da ballo sono ospiti usuali e graditi". Inoltre, news da tutta Italia e dal resto del mondo, dai festival come dai club animano il contenitore.



All'interno di THISISTOP saranno presenti come sempre le rubriche, ormai formula vincente.

#ThisisFashion, con Carlo Sinesi, in cui si parla di tutto ciò che arriva dal mondo della moda.





#Alladiscoteca, con Lorenzo Tiezzi rubrica sugli eventi direttamente dal suo blog.





#Laucation, con Laura Viganò, è lo spazio per stare bene in cui si parla sui viaggi.





#DrinkTOP legato a tanti bartender di tutta Italia, è il contenitore per iniziare al meglio il weekend.





#THISIS.Sportiamo con Enzo, sport strani e dove trovarli.





#TopLifeAndNutriscion con la doc Marica, sano e più bello.



Gli ospiti di #THISISTOP sono in diretta live in studio.

"Come nelle altre stagioni, arriveranno ospiti live del calibro nazionale e internazionale: dj, producer, perfomer del panorama dance pop e molto altro ancora", spiega Marietto. Ecco alcuni ospiti delle vecchie stagioni: Claudio Cecchetto, Datura, Federico Scavo, Shorty, Luca Guerrieri, Andrea Casta, Luke Db, Paolo Ortelli, DJ Jad, Wlady, Fargetta, Paola Iezzi, Ale Zuber, Andrea Zelletta, Naty Paragone, Jude&Frank, Shanguy e tanti altri, anche meno conosciuti ed emergenti. In 5 anni di attività THISISTOP ha avuto piu di 500 ospiti.



Qui le radio che al 10 ottobre trasmetteranno in diretta il programma THISISTOP

Silver Music Radio – www.silvermusicradio.it

Radio Radiosa - www.radioradiosa.it

Radio Tausia – www.radiotausia.it



