Un nuovo singolo per il cantautore di Asti che torna con un inno alla spensieratezza.

«L'ho scritta perché sia ballata e cantata da tutti.

Mai come oggi abbiamo bisogno di leggerezza e sano divertimento per questo ho dato una vibe afro che sto seguendo da anni ed è un po' il filo conduttore dei prossimi singoli. Ho voluto regalare due minuti e quaranta secondi di danza e cori per non pensare alla routine.» Dj Faxbeat

L’intento dell’artista con questo nuovo singolo è quello di alleggerire ed illuminare le giornate degli altri, di noi tutti, sempre appesantiti dai problemi che la vita ci pone davanti, dalle ansie quotidiane, dai momenti di stress.

Musicalmente nasce da una collaborazione con il polistrumentista Davide Calabrese.

Fabrizio Russo, nome d’arte Dj Faxbeat, è un produttore musicale, rapper e cantautore di Asti. Il suo suono è molto distintivo ed immediatamente riconoscibile ed incorpora elementi di musica elettronica, R&B, Funk, Afro.

Nel 2001 fa da dj in alcune date degli allora DDP (oggi produttori del rapper Emis Killa) e produce assieme al gruppo il primo singolo, "Selvaggi" uscito per l'etichetta Blocco Recordz, che vede l'allora poco conosciuto Ale Cattelan in una parte del video.

Nel 2005 crea la One Night “The Flow! Hip-Hop r’n’b night” ed anima le serate dei club della sua città suonando insieme anche ad ospiti come BigFish, Esa e molti altri.

Nel 2009 incide "Origine di Futuro”, un album di 17 brani che vede la partecipazione di alcuni artisti emergenti della sua città natale.

Nel 2012 incide il singolo "Per Ora" con Tormento.

Nel 2013 apre i live dei Club Dogo, J-Ax e General Levy.

Dal 2014 ad oggi inventa un nuovo genere musicale, l'E.S.M, acronimo di Electronic Scratch Music, genere in cui suona il giradischi come strumento musicale.

Nel 2015 vince l'award come Best DJ 2015 dalla WSSA.

Forma assieme a Davide Calabrese e Beppe Di Filippo il gruppo UNTZ di cui ne è tuttora dj e scratcher performer.

Nel 2016 esce “Body”, l'album sperimentale di scratch e strumentali totalmente prodotto e suonato da Dj Faxbeat (con alcune collaborazioni) in cui utilizza il giradischi come voce sui beat. Suona nei club fino al 2019 quando si ferma in studio per una personale ricerca musicale fino al 2024. L’8 marzo 2024 decide quindi di uscire con il suo singolo “Secondo Me”, sotto il nome di Dj Faxbeat. Il secondo singolo in uscita è “Me ne frego” pubblicato il 21 giugno 2024.

Brioche Edizioni Musicali Srl - Red Music Edizioni Musicali Srl

