La musica dance è un genere musicale che sta assumendo uno spazio sempre più ampio in Europa, una top 25 una classifica di 25 brani tra remix e inediti di dance é elettronica più ascoltati e seguiti in Europa pubblicata in una videoclip musicale dalla (EMIE) Eventi Musicali Italiani Europei una nota pagina facebook di notizia e media.

1) DAVID GUETTA - IM GOOD (BLUE)

( Parigi, Francia )

Pierre David Guetta nato il 7 novembre 1967 (Parigi, Francia) è un disc jockey e produttore discografico francese. Ha iniziato la sua carriera nella metà degli anni ottanta come DJ. Nel 2001 è cofondatore di Productions Gum e pubblica il suo primo album Just a Little More Love. Nella sua carriera è stato inoltre eletto per quattro volte miglior DJ al mondo dalla rivista Dj Mag l'ultima nell'edizione 2023.

2) DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE - THANK YOU (REMIX)



Dimitri Vegas & Like Mike è un duo di musica elettronica formato nel 2007 dai fratelli belgi Dimitri Thivaios e Michael Carl Thivaios. Nel 2015 e nel 2019 sono stati classificati come i DJs numero uno al mondo nella classifica Top 100 DJs della rivista DJ Magazine.

3) CARLO ZERULO DJ - BETTER OF ALONE (REMIX)

( Manfredonia, Puglia, Italia)

Carlo Zerulo Dj, nome all'anagrafe Carlo Zerulo nato a (Manfredonia, Puglia, Sud Italia) nel 1989 , è un disc jockey e remixer italiano noto anche come Dj Zerulo, attualmente e ildjnumero uno in Puglia, è tra i migliori disc jockey e remixer italiani, ha raggiunto una notevole popolarità in Italia è anche in gran parte dei paesi europei con vari brani remixati come Bla Bla Bla è Cuba Libre e brani inediti come Sonic e Infinity, nel settembre 2023 si colloca 3° nella classifica dei 10 migliori Dj italiani EDM 2023.



4) ARMIN VAN BUUREN - LOVE IS A DRUG

( Leida, Olanda )

Armin Jozef Jacobus Daniël van Buuren, meglio noto come Armin van Buuren nato il 25 dicembre 1976 a Leida, Olanda, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese, è considerato uno dei più grandi dj al mondo.

5) TIMMY TRUMPET - FORE THOSE ABOUT TO RAVE

( Sidney, Australia )

Timmy Trumpet, pseudonimo di Timothy Jude Smith nato il 9 giugno 1982 a Sydney, Australia, è un disc jockey, trombettista e produttore discografico australiano, ha raggiunto la popolarità internazionale del 2015 con il brano Freaks, che raggiunse la vetta della classifica neozelandese.



6) HARDWELL - ACID

( Breda, Olanda )

Hardwell, pseudonimo di Robbert van de Corput nato il 7 gennaio 1988 a Breda, Olanda, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese. Nel corso della sua carriera ha prodotto un gran numero di singoli ed è stato nominato due volte miglior DJ al mondo dalla rivista DJ Magazine, nel 2013 e nel 2014.

7) MARTIN GARRIX - FLASHLIGHTS

( Amstelveen, Olanda )

Martin Garrix, pseudonimo di Martijn Gerard Garritsen è un disc jockey, musicista e produttore discografico olandese. È arrivato al successo nel 2013 con il singolo Animals, nel 2023 è stato eletto Dj numero al mondo.



8) TIESTO - FLIGHT 643

( Breda, Olanda )

Tiësto, pseudonimo di Tijs Michiel Verwest, è un disc jockey e produttore discografico olandese. Tiësto è uno dei DJ producer più noti e importanti nell'ambito dell'electronic dance music.



9) STEVE AOKI - CARTAGENA

( Miami, Florida, Stati Uniti )

Steve Hiroyuki Aoki nato a Miami, Florida, Stati Uniti il 30 novembre 1977 è un disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, fondatore della Dim Mak Records.

10) ALOK - JUNGLE

( Goiània, Goiàs, Brasile )

Alok Achkar Peres Petrillo, noto semplicemente come Alok nato il 26 agosto 1991, è un disc jockey e produttore discografico brasiliano. Tra i migliori DJ sulla scena mondiale, da vari anni è presente nella Top100 DJs di DJ Magazine, con il piazzamento più alto al numero 4 nel 2021 e nel 2022.



11) ALAN WALKER - OUT OF MY MIND

( Northampton, Regno Unito )

Alan Olav Walker nato il 24 agosto 1997 è un disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese. È diventato noto per il suo brano Faded, che ha ottenuto la certificazione di disco di diamante in Germania e certificazioni multiplatino in oltre 10 Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito.



12) AFROJACK - ALONE

( Spijkenisse, Olanda )

Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall nato il 9 settembre 1987, è un disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi. Nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings; il suo album di debutto Forget the World è stato pubblicato nel 2014.

13) W&W - WHY AM I DOING THIS

( Breda, Olanda )

I W&W sono un gruppo di musica elettronica olandese originario di Breda, formato da Willem van Hanegem e Ward "Re-Ward" van der Harst. A partire dal 2007, hanno prodotto maggiormente musica trance, per poi passare qualche anno dopo a un sound più house.



14) CARL COX - SEE THE SUN RISING

( Manchester, Regno Unito )

Carl Cox nato il 29 luglio 1962, è un disc jockey, produttore discografico e remixer di musica house e techno britannico, eletto dalla rivista DJ Magazine miglior DJ mondiale per 2 anni consecutivi.

15) TOPIC - LUCID DREAM

( Solingen, Germania )

Tobias Topic, conosciuto come Topic nato il 23 Marzo 1992, è un disc jockey, musicista e produttore discografico tedesco. Ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo Breaking Me, che è stata una hit mondiale nel 2020.

16) KSHMR - TEARS ON THE DANCEFLOOR

( Berkeley, California, Stati Uniti )

KSHMR, pseudonimo di Niles Hollowell-Dhar nato il 6 ottobre 1988, è un disc jockey e produttore discografico statunitense di origine indiana. Il suo nome d'arte così come la sua canzone 2014 con lo stesso nome, si basano sul Kashmir, una regione indiana, che viene spesso chiamata "paradiso in terra".



17) CALVIN HARRIS - MIRACLE

(Dumfries, Regno Unito)

Calvin Harris, pseudonimo di Adam Richard Wiles nato il 17 gennaio 1984, è un disc jockey, cantante e produttore discografico scozzese. Classe 1984, è considerato uno dei disc jockey di maggiore successo di sempre, con ben quattro candidature al Grammy Award.



18) NICKY ROMERO - GIVE IN

(Amerongen, Olanda)

Nicky Romero, pseudonimo di Nick Rotteveel nato il 6 gennaio 1989, è un disc jockey e produttore discografico olandese.

19) ALESSO - INTERSTELLAR

(Stoccolma, Svezia)

Alesso, pseudonimo di Alessandro Renato Rodolfo Lindblad nato il 7 luglio 1991, è un disc jockey, produttore discografico e remixer svedese con origini italiane.



20) ZEDD - WHERE YOU ARE (REMIX)

(Saratov, Russia)

Zedd, pseudonimo di Anton Igorevi? Zaslavskij nato il 2 settembre 1989, è un disc jockey, produttore discografico e musicista russo naturalizzato tedesco.

21) DJ SNAKE - NIGHTBIRD

(Parigi, Francia)

DJ Snake, pseudonimo di William Sami Étienne Grigahcine nato il 13 giugno 1986, è un disc jockey e produttore discografico francese. Ha debuttato a livello internazionale nel 2013 con i singoli Bird Machine e Turn Down for What. Nel 2015 ha collaborato con i Major Lazer e MØ nel singolo di successo Lean On.

22) VINI VICI - HOME ALONE

Vini Vici è un duo di DJ psytrance israeliano di Afula. Il gruppo è stato originariamente formato nel 2001 con il nome di Sesto Sento dai produttori Matan Kadosh, Aviram Saharai e Itai Spector; Spector se n'è andato nel 2011.



23) FEDDE LE GRAND - ELEKTRO

(Utrecht, Olanda)

Fedde Le Grand, a volte trasformato in Le Grand o FLG nato il 7 settembre 1977, è un disc jockey e produttore discografico olandese di musica house ed elettronica.



24) MARSHMELLO - SUPER HIGH

(Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti)

Marshmello, pseudonimo di Christopher Comstock nato il 19 maggio 1992, è un disc jockey, produttore discografico e musicista statunitense. È divenuto famoso per i remix delle canzoni dei Jack Ü e Zedd, per poi collaborare con artisti come Omar LinX, Ookay, JAUZ, e SIUSHI.

25) MEDUZA - MUSICA

I Meduza sono un gruppo musicale italiano con influenze house, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.