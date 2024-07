Il "learning by doing" è uno dei metodi più apprezzati nell'ambito della formazione. Ideato da John Dewey ed Edgar Dale, si riflette anche nell’approccio di FME Education basato sull’imparare divertendosi.



FME Education: l’innovazione in aula, fondamentale per una formazione di qualità

In ambito scolastico, le metodologie didattiche sono elementi essenziali per la formazione degli studenti e per questo sono soggette a continue proposte di rinnovamento e miglioramento. L’innovazione in aula è infatti cruciale al fine di rendere l’apprendimento sempre più efficace e piacevole in un contesto in costante evoluzione. Da sempre impegnata in questo ambito, FME Education unisce competenze editoriali e digitali di elevata specializzazione, riservando un’attenzione particolare all’innovazione e all’aspetto ludodidattico nella creazione di ambienti, piattaforme e contenuti per l’apprendimento. Tra i principali motori di sviluppo della società, la formazione fa spazio a nuove metodologie che si integrano con quelle tradizionali per fornire opportunità diversificate in grado di abbinare studio, sperimentazione ed esplorazione. Il “learning by doing” è uno dei metodi attualmente più apprezzati.



“Imparare divertendosi!”: il “learning by doing” firmato FME Education

Furono i filosofi e pedagogisti John Dewey ed Edgar Dale a sostenere per primi che l’apprendimento fosse un’esperienza sociale di interazione attiva, capace di stimolare l’acquisizione e la memoria. Fermi nella loro convinzione, a inizio Novecento diedero origine al “learning by doing”, traducibile come “imparare attraverso un’esperienza diretta”. Un metodo che si fonda sull’acquisizione di conoscenze e competenze mediante l’azione in prima persona. Oggi, questo modo di intendere lo studio sta prendendo sempre più piede grazie alla sua elevata capacità di favorire la partecipazione e l’interazione dei ragazzi. L’approccio di FME Education, riassunto nel motto “Imparare divertendosi!”, prende chiaramente ispirazione da tale metodologia, che l’Editore supporta tramite l’ausilio di contenuti digitali e innovativi.