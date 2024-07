Per Riccardo Manfrin, dj e produttore gardesano classe 1997, l'estate 2024 è il momento di un tour decisamente importante, con cui farà ballare il Nord ed il Centro Italia. Sempre professionale e disponibile, è in crescita costante nella scena musicale italiana, grazie a dischi che fanno scatenare il dancefloor e dj set sempre coinvolgenti.



Dopo gli ottimi risultati di "On The Beat" e "Sweet Dreams, le sue più recenti produzioni musicali, con il suo sound che mette insieme house e commerciale, è pronto ad esibirsi nei migliori club del Garda... e non solo. Lo troviamo ad esempio venerdì 19 Luglio al Coco Beach al Lido di Lonato, uno dei locali di riferimento sul lago. Con lui alla voce ci sarà Francesco Sarzi, un professionista del microfono attivo in tutta Italia. Decisamente importante anche il dj set che Riccardo Manfrin ha in programma a Mantova, al Chiosco Dei Mulini, giovedì 25 Luglio.



Ed eccoci ad agosto: sabato 3 dalle 23, Riccardo Manfrin per la prima volta gioca 'in casa', ovvero si esibisce alla 56ª Festa Del Lago e dell'Ospite, nella sua Rivoltella. E' una festa molto conosciuta e molto amata, sia da chi vive sul Garda, sia da chi lo frequenta per rilassarsi. "L'anno scorso hanno partecipato ben 15.000 persone, circa 4000 persone ogni sera", spiega l'artista, che non nasconde una notevole soddisfazione. "Quella a Rivoltella non sarà una serata come tutte le altre. Suonare davanti a chi ti conosce da sempre sarà un'emozione ancora più grande".



Non è finita. Sabato 17 agosto Riccardo Manfrin torna al Coco Beach. Insieme a lui c'è questa volta Brio, direttamente dal Circus beat club di Brescia, altro storico locale con oltre vent'anni di storia.



Quelli segnalati qui sono solo alcuni degli appuntamenti di Riccardo Manfrin per l'estate '24. L'idea giusta è seguirlo su Instagram.com/riccardomanfrindj, per conoscere tutti i suoi party... e ballare anche tra un dj set e l'altro.