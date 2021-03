In molti si stanno chiedendo, ormai da tempo, se l'Inter sia una delle favorite per la vittoria dello scudetto oppure, come già successo altri anni, non riesca a portare a termine l'impresa.

Passati infatti i "mesi terribili" che tipicamente ne accompagnavano la storia negli ultimi anni (gennaio e febbraio, in cui finiva quasi sempre fuori da tutte le competizioni), adesso sembra addirittura in ulteriore crescita. Basti pensare che quest'anno ha vinto in campionato con la Juve e con il Milan, dando un segnale fortissimo ed abbastanza inequivocabile al campionato.

Ma il Parma è la classica squadra che deve salvarsi destinata a dare filo da torcere un po' a tutti: indisponibili per la squadra di D'Aversa Cornelius, Gervinho, Zirkzee e Nicolussi, al contrario della corazzate Inter al gran completo e senza diffidati. Pronostico quasi scontato, almeno in apparenza... La partita sarà giocata giovedì 4 marzo alle 20:45.