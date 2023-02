Il Comandante del Battaglione Wagner ha dichiarato quali siano i suoi obiettivi circa l'offensiva russa a Bakhmout affermando che il territorio non sarà conquistato da Mosca prima di "marzo o aprile".

"Per prendere Bakhmout, devi tagliare tutte le vie di rifornimento" ha detto Evgeni Prigojine nei video pubblicati nella notte tra mercoledì 15 febbraio e giovedì 16 febbraio sul canale Telegram.

"Penso che avremmo preso Bakhmout se non ci fosse questa mostruosa burocrazia militare, e se non fossimo messi in mezzo ogni giorno" ha ribadito Evguéni Prigojine in un altro video sulla catena Telegram dal suo servizio stampa.

Secondo lui, il fatto che Wagner non possa più reclutare "carcerati" per andare al fronte in cambio di un'amnistia costituisce una "emorragia" per la sua organizzazione.

" Ad un certo punto, il numero di unità diminuirà e di conseguenza anche il volume di compiti che vogliamo svolgere".

L'organizzazione paramilitare privata Wagner sta conducendo dall'estate l'offensiva contro Bakhmout a costo di pesantissime perdite.

Ha reclutato un gran numero di prigionieri per andare a combattere in Ucraina.

Yevgeny Prigojine, che non nasconde più di essere in conflitto con la gerarchia militare russa, ha annunciato il 9 febbraio che questo reclutamento era cessato.

Per molto tempo è stato un alleato invisibile del Cremlino di cui ha eseguito alcune opere definite "critiche".