Succede rare volte che l'Arte in nome della Scienza si manifesti tra un nutrito gruppo di artisti, viventi e no. Questo sta avvenendo a Portogruaro in occasione della mostra L'ARTE DELLA FISICA - Percorsi Esperienziali tra Arte e Scienza - Da Luigi Russolo a Renzo Bergamo.

Russolo, nato a Portogruaro nel 1885 fu un musicista e artista Futurista, firmatario del manifesto L' Arte dei Rumori. Teorizzò l'impiego dei rumori per arrivare a comporre musica. Fu pittore ed inventore. Dal 2018 a Portogruaro, presso Palazzo Altan Venanzio c'è CASA RUSSOLO, uno spazio espositivo permanente dedicato all'opera dell'eclettico Maestro Futurista. A poche decine di metri, sempre in Via del Seminario c'è lo splendido Palazzo Vescovile che gestito e coordinato dal Distretto Turistico Venezia Orientale ha intrapreso la strada delle grandi mostre, iniziata con la presentazione dell'imponente mostra della Collezione Cavallini Sgarbi nel 2018.

Adesso, il prossimo dal prossimo 12 marzo, con il supporto determinante del Comune di Portogruaro e di numerosi sponsor privati ritorna a casa un'altro illustre concittadino di Russolo: Renzo Bergamo, nato anche lui nella piccola Venezia fluviale nel 1934. Vi saranno esposte opere che ripercorrono la grande carriera del maestro in una veste plurisensoriale, che investe quadri, musica e video. Le scenografie sono state affidate all'artista Marco Agostinelli, che avvalendosi della sua storica amicizia e collaborazione con il maestro Emanuel Dimas De Melo Pimenta ha pensato e ottenuto da lui la colonna sonora dell'intera mostra.

Pimenta, allievo prediletto di John Cage e stretto collaboratore Merce Cunningham è nato a San Paolo in Brasile nel 1957 e la sua carriera l'ha visto calcare i più importanti palcoscenici del mondo, dal Lincon Center di New York all'Opera Bastille di Parigi, dalla Biennale di San Paolo a quella di Venezia. Il brano che accompagnerà le immagini in movimento di Agostinelli, tratte esclusivamente dalle pitture stesse di Bergamo si intitola Andromeda.

La mostra è a cura del critico e storico dell'arte Roberta Semeraro e si avvale della determinante collaborazione dell'Associazione Renzo Bergamo per l'Arte e per la Scienza.





Nella foto il maestro Pimenta nel suo studio.