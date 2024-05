Il lancio della missione di test della navicella Boeing con astronauti a bordo continua a slittare.

Previsto per la fine della settimana che si è appena conclusa, la prossima finestra di lancio è indicata per le 12:25 (ora locale della Florida) di sabato 1 giugno, con ulteriori opportunità per domenica 2 giugno, mercoledì 5 giugno e giovedì 6 giugno.

Oltre alla valvola difettosa sostituita sul modulo di lancio, i tecnici hanno trovato una piccola perdita di elio nel modulo di servizio della Starliner, le cui implicazioni sono al vaglio dei possibili scenari che potrebbero presentarsi sia in fase di lancio che in fase di rientro della navicella.





Crediti immagine: x.com/MasroorBukhari/status/1794051782953328696/photo/3