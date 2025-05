Dal 12 al 14 giugno 2025, Bari sarà la capitale della chirurgia italiana grazie al 35° Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi (SPIGC). L’evento, atteso da tutta la comunità chirurgica, si terrà presso The Nicolaus Hotel, con un programma dedicato all’aggiornamento professionale e al confronto intergenerazionale tra chirurghi e chirurghe provenienti da tutto il territorio nazionale.

La partecipazione al congresso è gratuita per tutti i soci e le socie SPIGC e per gli iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia, previa iscrizione al link: https://spigc2025bari.it/iscrizioni. La quota per i non soci è di 150 € per i medici, 100 € per gli specializzandi e 50 € per infermieri e infermiere (importi IVA inclusa).

Il congresso proporrà sessioni interattive e workshop pratici durante i quali i partecipanti potranno approfondire le più recenti tecniche e innovazioni, tra cui la chirurgia robotica, la realtà aumentata e le tecniche mininvasive. Non mancheranno tavole rotonde e discussioni con esperti, pensate per affrontare casi clinici complessi ed esplorare nuovi approcci terapeutici.

Per i giovani chirurghi, gli specializzandi e gli studenti di medicina, si tratta di preziose occasioni per coniugare sapere teorico e saggezza pratica, accelerando così la crescita professionale e affinando la capacità di giudizio clinico. Anche per il personale infermieristico il Congresso SPIGC è un’opportunità da non perdere: oltre alle specifiche sessioni dedicate alla formazione infermieristica, l’intero evento è concepito per valorizzare il lavoro di squadra in sala operatoria come un elemento essenziale per garantire la sicurezza del paziente e il buon esito della procedura.

Il Congresso del 12, 13 e14 giugno offrirà anche uno spazio dedicato alla presentazione di lavori scientifici e ricerche originali, promuovendo il dialogo e la condivisione di esperienze e sfide quotidiane. In questo contesto, l’integrazione tra formazione, ricerca e pratica clinica sarà cruciale per favorire lo sviluppo professionale delle chirurghe e dei chirurghi under 40, preparandoli ad affrontare un futuro medico sempre più complesso e stimolante.

