Torna sul lago di Bracciano l’evento che propone un ricco percorso fotografico. Da un’idea de Il Lago Incantato e Il Vivaio delle Immagini



Otto mostre, workshop, concorsi, esperienze fotografiche, sono le proposte di “Immagini sul Lago”, la manifestazione che, dal 7 al 15 giugno 2025, riporta in primo piano l’arte della fotografia. Anche per la terza edizione l’evento ideato dalle associazioni culturali Il Lago incantato e Il Vivaio delle Immagini propongono una serie di iniziative che coinvolgono fotografi professionisti promuovendo, attraverso concorsi e workshop, la cultura fotografica.

La fotografia diffusa coinvolge musei, istituzioni, chiese, ristoranti, in un racconto multidisciplinare per immagini. Otto infatti le location individuate per altrettante mostre che saranno aperte al pubblico, con ingresso libero, per tutta la settimana. Un evento diffuso nei tre paesi rivieraschi di Trevignano Romano, Bracciano ed Anguillara Sabazia immersi nell’area protetta del Parco Regionale di Bracciano-Martignano che si avvale del riconoscimento della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - FIAF.

La fotografia, in questi luoghi, si sposa con il paesaggio e va ad esplorare momenti ed emozioni. Espongono in contemporanea gli artisti Enrico Martella, Max Angeloni, il curatore Alessio Romeo, Diego Bardone, Giosiana Giuliani, Letizia Sonzio, Donato Chirulli, Andrea Getuli, per altrettanti punti di vista sul mondo. Un’opportunità unica per esplorare il territorio attraverso l’arte della fotografia, valorizzando il paesaggio e la cultura locale.

L’inaugurazione di Immagini sul Lago è in programma sabato 7 giugno alle 11,30 al Consorzio Lago di Bracciano. Per l’occasione interverrà il collettivo dei fotografi selezionati per le mostre, ci saranno le premiazioni del concorso “Un fotoracconto in tre scatti” e si brinderà con i vini offerti dall’azienda vitivinicola Casale del Giglio. Sabato 14 giugno alle 17 presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Roma a Trevignano evento che mette insieme fotografia e benessere. In programma infatti un incontro sul tema “Salute il ritorno al naturale” con interventi di specialisti del settore.

In questo incontro prevista anche la premiazione dei concorsi fotografici “Il Vento” e “Salute: il ritorno al naturale”. Per ogni concorso la giuria composta da Michele Buonanni, Marco Valentini, Giada Sponzilli, Enzo Dal Verme, Andrea Getuli assegnerà un buono acquisto di 150 euro offerto da Foto Video Mecarini - Viterbo.

“Immagini sul Lago è un'iniziativa che mette insieme - commenta Osvaldo Sponzilli, presidente dell’Associazione Culturale Il Lago Incantato - due precedenti festival. Con la mia associazione avevamo organizzato varie edizioni del Trevignano Foto Fest. Andai anni fa a visitare il Calcata Foto Festival e nacque così con Michele Buonanni, presidente dell’Associazione Culturale “Il Vivaio delle Immagini” l’idea di collaborare per realizzare una manifestazione più grande che abbracciasse tutto il territorio del lago di Bracciano. Nacque così Immagini sul Lago come una manifestazione diffusa e che quest'anno è alla sua terza edizione".