È un rullo compressore senza sosta l’andamento degli Svincolati Milazzo, che conseguono la sedicesima vittoria su altrettante partite finora disputate.

Contro la CUS Palermo il quintetto mamertino, privo di Sofia, De Paoli e Costantino, è apparso inizialmente confuso ed in balìa degli avversari: infatti, dopo la palla a due gli ospiti realizzavano due volte consecutivamente con Ajola, ma l’inserimento del campionissimo Francesco Colosi, definito dai suoi fans il «Kobe Bryant» di Giammoro, per la sua straordinaria potenza fisica e la sua eccezionale esperienza di gioco ha cambiato le sorti della partita, dapprima agguantando la parità sul 4-4 ed in seguito con due triple consecutive di Barbera ed una di Marisi portandosi in vantaggio sul 12-6.





Nei minuti finali del primo quarto i milazzesi allungavano il gap sul +9, mentre i panormiti colpivano con canestri da tre punti, ma nulla potevano dinanzi alla migliore organizzazione dei padroni di casa. Alla fine del primo periodo il punteggio si poneva sul 27-18.

Nel secondo quarto il duo Jarrett/Knepa premeva gli Svincolati sul +16 a 3’30 dal riposo lungo ed al rintoccare della seconda sirena il punteggio era di 59-41.

Al rientro dal riposo lungo coach Maganza iniziava ad effettuare il turno over. La penultima sirena piombava sul punteggio di 82-60, mentre durante l’ultimo quarto gli Svincolati avevano il controllo della gara sancita col punteggio finale di 106-88 in attesa dei playoff e col primo posto ormai consolidato.



Svincolati Milazzo – CUS Palermo 106-88

Svincolati Milazzo: Barbera A. 29, Jarrett J. 22, Knepa M. 20, Siracusa A. 10, Piperno A. 8, Mobilia E. 6, Marisi S. 5, Catanesi V. 2, Colosi F. 2, Colica S. 2, Giaimo G. All.re: Maganza, Vice All.re: Mammina.

Cus Palermo: Moltrasio V. 19, Muratore G. 19, Bonanno L. 16, Inzerillo A. 12, Loddo M. 10, Cerasola M. 7, Ajola D. 4, Tomasello M. 1, Pirrera M., Zappulla. All.re: Catania.