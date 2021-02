L'ADM ha indetto una nuova lotteria istantanea. Da alcuni giorni è in vendita nelle ricevitorie italiane il nuovo Gratta e Vinci "Cuccioli d'Oro".

Con 3 euro si possono vincere fino a massimo 200.000 euro.

Il primo lotto di biglietti prevede la messa in circolazione di 30 milioni di biglietti, per un ritorno in vincite di circa 60 milioni di euro.