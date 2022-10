Carlo Maria Martino, attuale Presidente di Confapi Puglia, fondatore della Tecnomec Engineering Srl, è stato premiato come Esempio di Imprenditore impegnato nel sociale e votato all'innovazione.

A Washington DC in un luogo iconico della cultura italiana, "Pizza University & Culinary Arts" e contemporaneamente nella splendida cornice del Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari si è svolta la nona edizione del Premio Eccellenza Italiana. Il Premio nato da un'idea del giornalista Massimo Lucidi - che è pure direttore editoriale di The Map Report, la testata giornalistica crossmediale dedicata interamente alla sostenibilità nata da un progetto Unesco e che ha condotto da Roma - è cresciuto grazie a tanti Amici Americani e Italo americani raccolti da Amy Riolo che invece ha condotto l'incontro da Washington DC.

Una diretta televisiva e social assicurata da America Oggi TV ma pure da tante iniziative che gli Italians e gli Italian Lovers promuovono nelle relazioni transatlantiche che oggi assumono un valore ancora più forte. Ce ne parla lo stesso Lucidi quando prima di leggere l'elenco dei vincitori di questa edizione, enfatizza il ruolo costruttivo che associazioni e singoli Italiani nel Mondo riescono a fare quando a metterli assieme ci sono progetti solidi e continuativi come quello della Fondazione E-Novation che nasce proprio per dar forza al Premio e alle numerose iniziative congeniali.

"Nei momenti di crisi epocali che attraversiamo - spiega Lucidi - non è solo importante cosa si fa ma come perché questi sono momenti di grande Verità.Personalmente son convinto che la cifra umana e morale degli Italiani marchi la differenza ed è giusto rivendicare uno stile, un modo di fare le cose, una via italiana della sostenibilità ed eccellenza che sia davvero unica".

Molti i partecipanti anche delle scorse edizioni: Claudio Mele neo vicepresidente della Fondazione E-Novation assieme a Aldo Morgillo e Alberto Patruno: personalità impegnate nel mondo dell’impresa e delle professioni accomunate da questo impegno per la Sostenibilità ed Eccellenza. La Cerimonia nel Palazzo della Santa Sede serve pure per conoscere Sandro Zara neo presidente del Comitato internazionale del Premio Eccellenza Italiana e riconosciuto decano della moda internazionale, ma pure per ritrovare vecchi amici e vincitori delle precedenti edizioni tra gli altri Salvo Passariello titolare dell’Agristor Le Due Torri, Fabio Sprio Presidente del Centro di Ricerca Tronchetto Research e Federico Marini imprenditore bresciano impegnato in più settori economici anche negli USA.

La proclamazione dei vincitori è stata preceduta da un convegno sulla Sostenibilità ed Eccellenza: esiste un modello italiano; Grande parterre per questo confronto moderato da Lucidi, aperto da Giovanni Carnovale - Consigliere Ordine dei Medici di Roma con Ezio Bonanni - Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, Federico Cono - Vice direttore Generale di BCC Montepruno, Marco Frittella - Direttore Rai Libri, Valerio Lombardi - Ad Next Green Planet, Alessandro Miani - Presidente Sima e del Principe Guglielmo Giovannelli Marconi docente universitario e componente del Comitato del Premio Eccellenza Italiana.