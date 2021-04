"La campagna di vaccinazione è inaccettabilmente lenta... Dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla somministrazione e utilizzando ogni singola fiala che abbiamo in magazzino, ora."

Questo è quanto ha dichiarato Hans Kluge, responsabile europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, a seguito dei dati che nel vecchio continente indicano vaccinato solo il 10% della popolazione con almeno una dose, mentre è del 4% il numero delle persone che hanno effettuato il ciclo completo.

#Vaccines present our best way out of this pandemic. Not only do they work, they are also highly effective in preventing #COVID19 infection. However, the roll-out of these vaccines is unacceptably slow. https://t.co/hfjMGViidu