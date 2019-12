Nella giornata di Natale la raccolta dei rifiuti, non verrà svolta; pertanto è opportuno fornire delle indicazioni ai cittadini: nello specifico, il Comune, per andare incontro alle esigenze della comunità, ha modificato il calendario settimanale dello smaltimento dei rifiuti, prevedendo nella giornata di giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) la raccolta della frazione umido.

Il giorno successivo – 27 dicembre – invece la raccolta sarà regolare come da calendario e dunque col ritiro della frazione indifferenziata. In tale giornata, proprio a seguito del servizio, che si è deciso di organizzare, in maniera straordinaria per il 26, potrebbero esserci dei rallentamenti nel ritiro dei rifiuti sul territorio comunale e di ciò l’Amministrazione si scusa in anticipo con la cittadinanza, auspicando comunque che nell’arco della giornata, la situazione si normalizzerà.

Si invitano i cittadini dunque ad attenersi a quanto disposto evitando il conferimento di altra tipologia di rifiuto proprio per evitare situazioni di disagio. Per le attività commerciali invece la raccolta avverrà in modo regolare, così come previsto negli ordini di servizio relativi le giornate festive; stesso discorso varrà per lo spazzamento.

Sono tre gli operatori economici in possesso di alta specializzazione tecnico-economico finanziaria in grado di garantire supporto al R.U.P. per la procedura di affidamento del servizio della sosta a pagamento nel comune di Milazzo: si tratta della società “Sinloc spa” di Padova, della “Paragon business advisor srl” di Zola Predosa e del dottor Giuseppe Maiori di Barcellona. Tutti hanno partecipato all’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse pubblicato da Palazzo dell’Aquila e tutti sono stati considerati dalla commissione di valutazione, presieduta dal comandante della polizia locale Giuseppa Puleo idonei a partecipare alla procedura negoziata, che rappresenterà il successivo passaggio che l’ente per l’avvio della procedura di project financing.