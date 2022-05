IL SINGOLO DELLA CANTANTE USCITA DA AMICI COL FEATURING ECCEZIONALE DEL RAPPER E SPEAKER RADIOFONICO.

Dopo gli ultimi successi discografici di Ludovica, a seguito dell'avventura ad Amici di Maria De Filippi su canale 5, arriva il remix di "A me mi".

L'ultimo singolo della cantante, appena uscito, ha raggiunto i 30 mila ascolti tra Spotify e YouTube.

In questa nuova versione viene arricchito con una produzione dance accattivante, perfetta per le caldi notti estive col featuring d'eccezione di Don Cash.

Don, conduttore radiofonico e rapper, prima su m2o, ora nel gruppo Rds, aggiunge un nuovo groove ed una strofa inedita legata ai nostri vecchi sbagli.

I due artisti hanno creato una sinergia unica, uniti dalle stesse radici siciliane e poi entrambi adottati da Milano.

Il brano scritto e cantato da Ludovica e Don, è prodotto dalle attente mani dei ragazzi di Statale 115, Aron Loud & Soy Santos, reduci da Sanremo al fianco di Highsnob ed Hu e moltissimi altri progetti rap e pop nazionali ed esteri.







BIO LUDOVICA CANIGLIA

Ludovica Caniglia nasce a Catania nel dicembre del ‘98 e vive a Milano. È una ragazza allegra, solare e sempre sorridente e ha iniziato a studiare canto all’età di 8 anni. Grazie alla sua voce è stata notata dal compositore di colonne sonore Tony Brundo, collaboratore della Good Music Lab di Paolo Buonvino, che le ha chiesto di comporre dei testi per le musiche della serie televisiva “Non dirlo al mio capo” in onda su Rai 1. Ludovica ha composto sei brani per la serie. Nell’Ottobre 2018 inizia la sua avventura ad Amici di Maria De Filippi che l’ha portata alla fase finale del programma (Il Serale). In questo momento sta lavorando a progetti totalmente nuovi, sperimentando sonorità “Urban” ed entrando a far parte della Statale 115.



BIO DON CASH

Don Cash all'anagrafe Danilo Coci, nasce a Catania. Rapper, conduttore radiofonico, presentatore, attore, coreografo e ballerino. Il suo percorso formativo inizia a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto nel 1995. Al risveglio del coma, infatti nasce il suo alter ego Don Cash. Danilo dopo un anno di reclusione (a causa clinica) inizia la sua carriera come ballerino, mentre Don Cash s'innamora del Rap.

Nei 7 anni successivi vince diversi titoli nazionali ed europei e ha la fortuna di ballare in tutto il mondo; impara cosi' l'inglese e lo spagnolo e balla con diversi artisti di caratura internazionale come Tito Puente.

Don Cash invece, al contempo, studia dizione e recitazione. Nel 1999 si avvicina al rap freestyle e inizia a lavorare nelle discoteche Hip Hop, a cui seguono i tour con Coca Cola, Tim, Powerade, Red Bull, Master Production e molti altri grandi brand legati agli eventi della danza Hip Hop. Conosce ed ha l’onore di aprire i concerti di V.A.C.C.A. e Fabri Fibra. Nel 2011 esce il primo disco da solista in free download "La roba di Don Cash", compresi i singoli "Ultimo", "Brucia" e "Testa Collo", che porta Don ad Italia Uno insieme ai suoi ballerini a cui seguono le date in giro con l'amico Vacca. Con Flavio Caruso (Vincent Vega Production), producono il video di "Ultimo", primo singolo di Don e grazie a lui incontra i Two Fingerz, con cui registra il video "Che bomba" e Ali Gio' (rapper romano) con cui fa il video "Chi è".

Dal 2011 studia e lavora con:

Nell’estate 2012 assieme ad Aisha ed i 2B Project esce “Mojito!” La hit che porta per la prima volta la voce di Don in oltre 38 nazioni e supera i ‪2 milioni di‬ visualizzazioni complessive in meno di sei mesi.

Nel 2013/2014 è il turno di “Ahi Na Ma - Don Cash & Baudo” con oltre ‪700 mila visualizzazioni, licenziato in 5 nazioni, remixato da 18 dj nazionali ed esteri compreso Provenzano dj ed inclusa in M2O compilation.

Nel 2015 collabora con Rai 1 e con Raffaella Carrà, S.Japino, Joquin Cortez, Asia Argento, Philipp Plein, C.Cecchetto, S.Magnanensi, D.Vaona, C. Noschese.

A Giugno 2015 esce “Carry on”, poi remixato da dj Lasha e Provenzano Dj e incluso in M2O compilation

Nel 2016 inizia il tour su Costa Crociere in Italia e Spagna grazie al singolo Abusadora che diventa la sigla del brand.

Nel 2017 approda ad M2O e diventa il nuovo volto web come rapper freestyler del gruppo e successivamente voce del programma

Nel 2018 diventa conduttore del Music Zone di The Loft, in onda anche su Sky.

Nel 2019 esce Star Trap, primo singolo estratto dal primo album Italiano di prossima uscita.