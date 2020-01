«Dato che il governo ha impiegato 4 giorni per concedere un porto sicuro alla Ocean Viking e ai suoi 403 passeggeri, denuncerò per sequestro di persona Conte e Lamorgese.È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale».

Così l'ex ministro Salvini ha scritto martedì sulla sua pagina Facebok.

Un annuncio quanto mai ridicolo.

Infatti Salvini, in relazione alla vicenda Gregoretti si è dimenticato che fu lui, da ministro dell'Interno, il 26 luglio a dichiarare che avrebbe impedito alla nave della Guardia Costiera lo sbarco dei migranti:

«Non darò nessun permesso allo sbarco finché dall'Europa non arriverà l'impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave. Vediamo se alle parole seguiranno dei fatti. Io non mollo.»

E così fece, nonostante che nel decreto Sicurezza bis, vi sia scritto che "al Ministro dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre dello Stato ... compete il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica".

In sostanza, Salvini sequestrò una nave militare in violazione di una legge da lui stesso voluta, scritta e votata... ma probabilmente non capita. Pertanto, non si comprende neppure il suo disappunto per ciò che logicamente anche la Fornero si chiede!



Dopo aver perso le elezioni regionali in Emilia Romagna ed essendo ancora presto per entrare in campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, Salvini e la sua "bestia" adesso hanno deciso di indirizzare la loro incessante propaganda su altri obiettivi - come dimostra la dichiarazione sulla pseudo denuncia nei confronti del premier Conte e del ministro dell'Interno Lamorgese - ad uso di persone sicuramente poco avvedute e ancor meno preparate.

Evidentemente, Matteo Salvini non tiene in gran conto i suoi possibili elettori e non ne ha così alcun rispetto.