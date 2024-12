Per i (post) fascisti de noantri, di ogni ordine e grado, adesso la legge è tornata a risplendere dopo aver avuto notizia della piena assoluzione nel processo Open Arms del (post) camerata della Ghisolfa, il ministro (a tempo perso) Matteo Salvini, che da diverse ore si sta barcamenando tra post e interviste per proclamare "urbi et orbi" di aver vinto.

E in cosa è consistita la sua vittoria?

Nell'esser stato legittimato nell'aver impedito ad una nave umanitaria - in base al diritto internazionale - di sbarcare dei naufraghi che era riuscita a non far annegare mentre attraversavano il Mediterraneo.

Nell'aver tenuto per settimane quei naufraghi sul ponte di quella nave, ostaggio della sua propaganda.

Nell'aver difeso - a suo dire - i confini della patria persino da donne e bambini armati di stracci.

Una vittoria di cui vergognarsi... per gente normale, ma di cui vantarsi per uno come Salvini che, poverino, comunque più di un problema all'origine sta dimostrando di averlo, come evidenziano le sue dichiarazioni...

Aiutiamolo allora a fargli comprendere meglio il significato della sua vittoria non con le parole, che lui non è chiaramente in grado di capire in base alle sue dichiarazioni, ma ricorrendo a delle semplici immagini...

Riuscirà a capirlo, adesso, in cosa è consistita la sua vittoria?







Crediti: @grande_flagello - Grande Flagello