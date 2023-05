Dunque la Madonna sarebbe apparsa alla veggente alle ore 15:00 di oggi Mercoledì 3 maggio, recapitandole il messaggio che "l'Umanità sta andando verso la distruzione".

Quindi, ricapitoliamo, la Madonna, dall'alto dei cieli, probabilmente su incarico del "principale", visto che è improbabile che parli a titolo personale, avendo chiara la visione di dove l'umanità si stia precipitando, invece che andare a raccontarlo a Putin, Xi, Biden ecc. e per conoscenza a Zelensky e all'ONU, pertanto a Mosca, Pechino, Washington e per conoscenza a Kiev e New York, incavolandosi con loro per l incoscienza che stanno dimostrando, che cosa fa?



Allerta madame Gisella a Trevignano Romano (vicino Roma)?