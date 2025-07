ROMA – (Ernesto Genoni) - Una notizia che ci rassicura un po’ tutti. E stato firmato infatti, al Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali, il Protocollo quadro, per l’adozione delle misure di contenimento, dei rischi lavorativi, legate alle emergenze climatiche, negli ambienti di lavoro.

La firma di un protocollo sulle emergenze climatiche estreme, presieduto dalla ministra Marina Calderone e con la partecipazione di sindacati e associazioni datoriali.

Il documento punta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante eventi climatici estremi, promuovendo monitoraggio costante, formazione, riorganizzazione dei turni e uso di strumenti di prevenzione.

Prevede incentivi per le imprese aderenti e l’adozione di misure condivise per tutelare i lavoratori, con l’obiettivo di conciliare attività produttive e condizioni di salubrità. Il protocollo sarà recepito in un decreto ministeriale nei prossimi giorni.

Nei prossimi giorni, si proseguirà, con la raccolta delle firme, di tutte le parti sociali, che intendono aderire. Il testo, sarà recepito a breve, con decreto ministeriale.