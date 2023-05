La sua è una grande passione fin da piccola… Tutto è nato molto naturalmente: giocava a fare la parrucchiera nel suo giardino di casa e così questa passione è cresciuta sempre di più in lei. Ha iniziato a far impazzire la sua mamma e sua sorella sempre con le extension varie e acconciature particolari tanto che ora anche loro non ne possono fare a meno.

Ama vedere il volto felice di una persona quando è soddisfatta e questo le riempie di gioia. Quella passione oggi è diventata una splendida e solida realtà grazie alla continua dedizione al lavoro e all’innovazione in questo settore in continua crescita… Conosciamo Yuni e il mondo Ayu Extensions – Le Extension per Capelli a Firenze.





Come ti sei avvicinata al mondo dello spettacolo?

Mi sono avvicinata quasi per caso tramite il passaparola e la soddisfazione delle clienti.





Quali sono state le tappe principali e fondamentali della tua carriera?

Non ci sono tappe più importanti di altre. È stata una continua dedizione al lavoro e all’innovazione in

questo campo, che continua tuttora.





Quali sono i progetti a cui ti stai dedicata adesso?

Il mio progetto più grande è fare una corretta informazione e conoscenza nel mondo delle extensions,

soprattutto dei benefici che portano, in primo luogo una ritrovata autostima.





Chi sei fuori dalla tv e dal tuo lavoro come ragazzo comune?

Nel privato sono una persona positiva, socievole e molto attaccata alla famiglia.





Tre aggettivi per descriverti?

Solare, intraprendente e empatica.





Hobby, passioni, tempo libero?

Fortunatamente per me, i miei hobby e le mie passioni coincidono con il mio lavoro. Oltre a questo mi

piacciono le vacanze e i giri fuori porta slow, dove si possono ammirare borghi caratteristici e gustare

buona cucina





Un sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto per il momento non lo dico!