Alla ripresa dei lavori consiliari le forze politiche hanno approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, argomento illustrato dall’Assessore Roberto Mellina riguardante l’allocazione in bilancio di altri due finanziamenti. In seguito è stata aperta la trattazione sul nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Sui 69 articoli, che lo compongono, sono stati letti i primi 36, e poi rinvio della seduta a giovedì prossimo, per completare l’articolato e procedere con l’esame e la votazione di alcuni emendamenti presentati, prima del dibattito e della votazione finale, da effettuare a maggioranza assoluta. Come spiegato nella a firma del Sindaco Pippo Midili l’adozione del nuovo regolamento è resa necessaria anche da nuove disposizioni di legge e per rendere l’attività del Consiglio e dei componenti più efficace e confacente alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, e, per stabilire le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e in particolare per specificare quelle, che sono le attribuzioni del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei Capigruppo.

Intanto il Consigliere Massimo Bagli ha presentato altre due mozioni relative alla distribuzione di contenitori interni per la raccolta differenziata alle attività commerciali e la collocazione di segnaletica supplementare nei posti di carico e scarico per i giorni festivi. Col primo intervento il Consigliere punta a migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, come è previsto dal regolamento di igiene urbana, mentre con la seconda assicura una migliore regolamentazione degli spazi di carico e scarico. “Aree - ha detto Bagli - che devono restare libere nei giorni feriali, quando avvengono le consegne, mentre nei giorni festivi risultano quasi sempre inutilizzate; però la segnaletica attuale non distingue tra giorni feriali e festivi, per cui chiunque sosti in tali spazi, potrebbe essere sanzionato, anche in orari e giorni in cui non sono previste le consegne”.

La proposta è di consentire la sosta festiva negli spazi di carico e scarico, senza arrecare disagio alle attività commerciali, predisponendo e posizionando adesivi con dicitura adeguata da applicare sotto i segnali verticali di carico e scarico, con il risultato di un utilizzo più razionale degli spazi di carico e scarico.