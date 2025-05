Venerdì 9 maggio il Festival Internazionale Fanny Mendelssohn si sposta nuovamente a Pisa, nella splendida cornice di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo della Grafica, per un concerto organizzato sotto l’egida del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa.

Siamo ormai nel cuore del cartellone della XII edizione del Festival, che anche quest’anno sta registrando il tutto esaurito per ogni suo evento. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, e collabora con ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Toscana. Il Festival è reso possibile grazie al prezioso contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze – sezione soci Valdiserchio Versilia.

Anche questa volta l’Associazione Fanny Mendelssohn proporrà al suo pubblico un concerto di altissimo livello: sul palco si esibiranno il flautista Tommaso Benciolini e il chitarrista Lorenzo Bernardi.

Tommaso Benciolini, concertista di fama internazionale, si è esibito come solista in prestigiose sedi quali la Suntory Hall di Tokyo, la Philharmonie di Berlino, il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Smetana Hall di Praga, la Carnegie Hall di New York, la Herkulessaal di Monaco, il Seoul Arts Center in Corea e il Gran Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato con importanti orchestre internazionali, tra cui la Tokyo Philharmonic Orchestra, la Chamber Orchestra of New York, la Berliner Symphoniker, la Munchener Kammerphilharmonie, l’OSI Orchestra della Svizzera Italiana e la Thueringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Nel 2021 ha pubblicato il suo debutto discografico con SONY Classical, un CD monografico dedicato ad Antonio Vivaldi con l’orchestra da camera L’Appassionata, da lui fondata. Il disco è stato acclamato dalla critica e trasmesso da numerose emittenti, tra cui RAI, Radio Nazionale Svizzera, NHK e Radio Classica.

Lorenzo Bernardi, diplomato presso il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento, ha completato gli studi con il massimo dei voti sotto la guida di Emanuele Buono al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Grazie a una borsa di studio dell’Unione Europea, ha perfezionato la sua formazione al Conservatorio Manuel Castillo di Siviglia sotto la guida di Francisco Bernier.

Si esibisce regolarmente come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra, partecipando a festival in Europa, Sud AmericaAmerica, America, Asia e Australia. Tra le sue collaborazioni artistiche spiccano tournée con la chitarrista vietnamita Thu Le e il mandolinista Carlo Aonzo.

Nel 2019 l’etichetta DaVinci ha pubblicato il suo album Agustín Barrios Mangoré - Al Estilo Antiguo, mentre con il violinista Saverio Gabrielli ha realizzato il disco Due Italiani a Vienna, con musiche di Mauro Giuliani, Niccolò Paganini e una prima registrazione mondiale del Grande Duo di Louis Spohr.

A Palazzo Lanfranchi, i due artisti proporranno un programma che comprenderà musiche di Rossini, Castelnuovo-Tedesco e Piazzolla.

In occasione del concerto, a partire dalle ore 20, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra “Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette”, un suggestivo percorso dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, fotografie, manifesti e molto altro.

Al termine del concerto sarà offerto un brindisi a cura della Pasticceria Zanobini.

Per informazioni e biglietti:

Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

Cell. +39 347 6371189 | +39 347 8509620

Email: [email protected]

Sito: www.fannymendelssohn.eu