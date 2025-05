Il Governmentech Tour 2025, è l’iniziativa itinerante del Geosmartcampus che vuole valorizzare territorio, innovazione e collaborazione tra enti pubblici, aziende e startup per una società digitale e sostenibile.

Tante tappe, tante città di un viaggio nel territorio italiano per accogliere e raccontare le ultime esperienze, opportunità, casi di successo su progetti, tecnologie che vedono coinvolti aziende, amministrazioni, enti di ricerca ed università, professionisti e giovani nella gestione, monitoraggio e sviluppo economico sociale del territorio.

Cos’è il Governementech Tour 2025

Valori centrali del Governmentech Tour 2025 sono quelli di identificare il territorio e la sua gestione centrale e locale come il cuore per la valorizzazione delle eccellenze e nascita di nuove opportunità di sviluppo, per rispondere a bisogni sociali emergenti dell’era digitale nei diversi campi diversi legati alla trasformazione digitale ed evoluzione delle idee innovative in servizi, prodotti, soluzioni in grado di creare valore economico e valore sociale per il territorio e la comunità.

Non solo, ma anche: informare, collaborare, co-progettare, co-innovare e formare sempre con uno spirito di più ampia diffusione amministratori, manager, professionisti, formatori e giovani appartenenti ad organizzazioni private e pubbliche, coinvolgere i vari soggetti che quotidianamente operano nel mondo dell’innovazione al fine di creare un sistema sinergico e collaborativo.

1 tappa FIRENZE - 8 maggio tema SMART HERITAGE

La tappa vuole essere un momento di approfondimento dedicato alle politiche e azioni in atto, le tecnologie e le competenze possano rivoluzionare la gestione, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale. Attraverso il confronto tra esperti, amministratori pubblici, tecnologi. startup, PMI innovative e operatori culturali si analizzeranno strategie, casi di successo e sfide del modello Smart Heritage.

PER PARTECIPARE

iscrizione tramite eventbrite link

https://www.eventbrite.it/e/governmentech-tour-2025-tickets-1318444485949?aff=oddtdtcreator

Agenda giornata

Sala 1 - 10.00 – 13.00 – Innovation Talk – Smart Heritage

Attraverso gli spunti e le riflessioni dei relatori, un contributo utile per i giovani innovatori, imprenditori e pubbliche amministrazioni che a diverso titolo sono in prima linea nei processi di innovazione e trasformazione digitale nel settore “Smart Heritage”.

Moderano: Guido Fabbri – Geosmartcampus, Elena Nanni – Murate Idea Park

Intervengono:

Laura Sparavigna, Assessora del Comune di Firenze “Personale, protezione civile , IA, smart city & innovazione, anagrafe , stato civile e servizio elettorale

Rappresentante Camera Commercio di Firenze

, IA, smart city & innovazione, , stato civile e servizio elettorale Rappresentante Commercio di Firenze Gianluca Angusti, Presidente della Sezione Servizi alle Imprese e Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Centro e Costa. Domenico Cafasso, Direttore di Libera Accademia delle Belle Arti,

Giuseppe De Nicola, Direttore Fondazione Ampioraggio

Laura Giarrè, Comitato Scientifico Fondazione Ampioraggio

Paolo Gull, Esri Italia

Italia Dario Di Santo, Direttore FIRE Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

Francesco Paolo Russo, Direttore Generale ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori

14.30 – 17.30 – Innovation Pitch,

- Approfondimento sulle tecnologie

Esri Italia: Il GIS per la gestione, conservazione e comunicazione dei beni culturaliClaudio Carboni



– Innovation Pitch

- To be: Soluzioni di illuminazione a valore aggiunto basate su tecnologie LiFi e VLC, per trasformare la luce in un canale per offrire contenuti e esperienze di prossimità direttamente ai visitatori.Francesco Paolo Russo

- Smartverse: la tecnologia phygital per un esperienza immersiva Giovanni Lisio

- Elementag: DNA inorganico per prodotti e materiali: tracciabilità e anticontraffazione a base di nanoparticelle Francesco Zanin

- Tela: per garantire l’ottimizzazione del data management al fine di comprendere sempre di più le esigenze dei visitatori e le loro abitudiniVincenzo Paduano



- Innereo: musica personalizzata & intelligenza artificiale per il mondo dello Smart Heritage, per creare esperienze immersive e multisensoriali in musei, siti storici e culturali. Un nuovo modo per connettere emozioni, memoria e patrimonio. Massimo Morgante

- Ventuno: per valorizzare e monetizzare il patrimonio culturaleInes Di Franco

- TerraViva: la cultura prende vita, il nuovo modo di vivere il patrimonio culturale portando benefici concreti ai territori e ai viaggiatori. Michelangelo Mochi