Un brano rap che racconta storie di vita quotidiana.

In radio dal 13 maggio 2022.

No cash no Perignon unisce la scrittura di tre artisti differenti in un singolo dal sound unico. Stamani insieme a Wenfri e Roman Price racconta esperienze di vita quotidiana su un flow e metriche uniche nel suo genere.

Etichetta: Orangle Srl

BIO

Maicol D’Arpa in Arte stamani, è un rapper che scrive prendendo ispirazione dalle emozioni che lo circondano e dagli avvenimenti della vita di tutti i giorni.