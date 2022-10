Il Governo Meloni ha ufficializzato, con la cerimonia della consegna della campanella, l'inizio del proprio mandato politico.

La lista dei Ministri, presentata dalla Meloni, suscita molti dubbi. Si era parlato, a più riprese, di una formazione di alto profilo, dalle competenze subordinate alla politica e quindi senza una presenza spiccata di autorevoli Ministri Tecnici.

Il risultato non convince purtroppo nessuno: gli elettori di destra per la presenza di molti ex appartenenti alla fallimentare compagine del centro destra berlusconiano. Gli elettori di sinistra, per la assoluta mancanza di profili elevati in seno a ministeri importanti come le infrastrutture o l'economia.

Vi invito a partecipare ad un sondaggio di una sola domanda:

durerà cinque anni la legislatura?

Potete inviare il vostro commento in risposta, se lo volete, tramite il bottom di contatto in fondo pagina.