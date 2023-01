Fuori sui digital stores dal 27/01/2023.

Il nuovo singolo di Damix esplora territori più intimi e malinconici, tracciando un abbandono totale alla musica nel momento in cui tutto il resto sembra non contare più niente.

A pochi mesi dall’uscita dell’EP d’esordio,“KO”, il giovane rapper ternano torna con il brano “X Me” a raccontarci una storia di disillusione nella quale è facile ritrovarsi. Istanti fugaci fatti di ricordi, il logorio di un sentimento sciupato: quello che resta è un’apatia ovattata, che solo la musica sembra essere in grado di penetrare.



“Ci sei ma non ci sei, solo la musica si sente”

Etichetta: GRM Management

Edizioni: Kate Creative Studio

Distribuzione: Artist First

Produzione: BORS

Ascolta "X Me" su Spotify:

https://open.spotify.com/album/0xyfRcQQobtOLDqfueHBss?si=Xbljn2cdTSyFYO9PNYTOyQ

TESTO:

non vali niente

non sei niente

per me per me

per me, ye ye ye

non vali niente

non sei niente

di che di che

di che ye ye ye

i tuoi segni sul collo, ciò che ho perso è ció che porto

i tuoi sospiri addosso, domani solo un solo ricordo collasso sul divano si che sono morto

non ti penso almeno dormo

a noi che ci hanno chiesto dove siamo stati

ci hanno rapito gli alieni dì, torniamo domani

la tua amica mi odia ci fa saltare i piani

non vuole che sappiano di te i miei armani

non so cosa dirti, che dirti, sai bo

lo sai, non so dirti, dirti, di no

ma non sono il tipo

meglio se non scrivo

volevamo non pensare, nemmeno pesare

ma solo una storia da raccontare

da storie cosi si puo solo imparare

tipe cosi sono solo da evitare e

non vali niente

non sei niente

per me per me

per me, ye ye ye

non vali niente

non sei niente

di che di che

di che ye ye ye

il taxi che mi parla, non so di cosa parla

la testa cosi in aria che sembra l’aria mi manca

non so cosa mi manca, mi scrivi che sei stanca

appena tornata a casa,non credevi, ce l’hai fatta

ripenso a lei che cerca,con le mani la tenda,

attenta, non l’ho chiusa bene fai te aspetta

la musica riecheggia,(pausa)

ma dimmi un po' te l’aspettavi diversa

alla tua amica digli dai torno più tardi

non farà storie, dirà solo che sbagli

aveva ragione, non dureremo entrambi

non ci penserò, finché ti avrò davanti

lo sai è solo una notte, no non sarà altro

il cielo è in una stanza è uscito aveva caldo

occhio con quelle unghie,ok che bello smalto

occhio a quel bicchiere,si ma è tutto ghiaccio

non vali niente

non sei niente

per me per me

per me, ye ye ye

non vali niente

non sei niente

di che di che

di che ye ye ye

forzarsi a non provare niente

per non provar qualcosa

ma forzarmi per provare qualcosa

è perché non provo niente

vorrei una via di mezzo,

ma sono mezzo assente

ci sei ma non ci sei,

solo la musica si sente