Dal 19 al 21 giugno, a Bucarest si è tenuto un Convegno Scientifico Internazionale "Applicazioni della Chimica nelle Nanoscienze e nell'Ingegneria dei Biomateriali", tramite il Politecnico di Bucarest e con il patrocinio dell'Accademia degli scienziati rumeni e della prestigiosa Accademia Tiberina.

Diretto ed organizzato dalla nostra prestigiosa Accademica On. Prof.ssa Ecaterina Andronescu, ex Ministro dell'Istruzione & Presidente del Consiglio Nazionale dei Rettori della Romania. A questo importante Convegno Scientifico, giunto alla sua nona edizione, hanno partecipano 20 nazioni, tra cui l’Italia. Sono stati presenti: dottorandi, giovani ricercatori e ricercatori affermati provenienti da 20 paesi!

Il comitato tecnico - scientifico, è stato composto dalla nostra stimata Accademica e da illustri studiosi di cui molti italiani, tra questi troviamo presenti le seguenti persone: Prof. Luigi CALABRESE, UniME - il Prof. Domenico LOMBARDO, CNR-IPCF Messina - Prof. Herbert Ryan MARINI, UNIMe - il Prof. Marco RAGAZZI, Univ Trento ed infine tra gli speaker che hanno preso parte al convegno troviamo la Dott.ssa Veronica LATTANZIO, Chimico e Ricercatore senior presso l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Coordinatore del progetto H2020 “FOODSAFETY4EU: Multi-Stakeholder platform for Food Safety in Europe” (https://foodsafety4.eu/), e poi della “EU FOOD SAFETY PLATFORM”.







From 19 to 21 June 2024, an International Scientific Conference "Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering (NanoBioMat)" will be held in Bucharest, through the Polytechnic University of Bucharest and under the patronage of the Academy of Romanian Scientists and the prestigious Accademia Tiberina.

Directed and organized by our prestigious Academician Hon. Prof. Ecaterina Andronescu, former Minister of Education & President of the National Council of Rectors of Romania. This important Scientific Conference, now in its ninth edition, is attended by 20 nations, including Italy.

There will be: PhD students, young researchers and established researchers from 20 countries! The technical-scientific committee is composed of our esteemed Academician and illustrious scholars, many of whom are Italian, including the following people: Prof. Luigi CALABRESE, UniME -- Prof. Domenico LOMBARDO, CNR-IPCF Messina -- Prof. Herbert Ryan MARINI, UNIMe -- Prof. Marco RAGAZZI, Univ Trento and finally among the speakers who will take part in the conference we find Dr. Veronica LATTANZIO, Chemist and Senior Researcher at the Institute of Sciences of Food Production of the National Research Council of Italy. Coordinator of the H2020 project "FOODSAFETY4EU: Multi-Stakeholder platform for Food Safety in Europe" (https://foodsafety4.eu/), and then of the "EU FOOD SAFETY PLATFORM".