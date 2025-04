Il 15 aprile, in onore della Giornata Nazionale del Made in Italy, si è celebrata la diplomazia culturale coinvolgendo oltre 50 tra enti, università, centri di ricerca e associazioni distribuite in 71 nazioni, nonché più di 400 persone che sono state premiate come “Segni di Pace” per il loro impegno nella promozione di una cultura di pace tra questi Antonietta Micali, Direttrice della Cattedra delle Donne e Direttrice del Dipartimento Letteratura dell’Accademia Tiberina che ha contribuito a patrocinare l’evento. Sono stati premiati anche le Consulenti Onorarie della Cattedra delie Donne: :Sabrina Morelli, Angela Kosta ed Elisa Mascia. All'inizio della cerimonia virtuale, l'intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Capofila del Comitato Promotore del premio la Cattedra della Pace col Dr. Renato Ongania, realizzato in sinergia con l’ Associazione Life Aps e i fondatori Rocco Lanatà e la presidentessa Rossana Lanati . L’Associazione Life Aps , facente anche parte delle associazioni dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della Presidenza dei Consigli dei Ministri, annovera la creazione, la realizzazione, e collaborazioni in molti progetti sociali, di solidarieta’ e culturali, innovativi

La Life, inserita anche nella Cattedra delle Donne, quest’anno festeggia i 10 anni di attività della sua associazione: è presente con progetti umanitari e educativi, sulla salute, di dialogo e scambio culturale in Nepal, ed ora la finalizzazione di questo premio che ha una rilevanza significativa non solo italiana, ma a livello internazionale, e che parte dall'eccellenza italiana" ha dichiarato Rocco Lanatà, che oltre ad essere il vice presidente dell'associazione è anche scrittore, formatore e membro di altre fondazioni e sodalizi.

La Diplomazia Culturale, espressione dell’unicità e del capitale umano italiani, è al centro di questo premio, volto a rafforzare la consapevolezza collettiva e a trasmettere valori di identità e pace di generazione in generazione. E' un onore ricevere questo importante riconoscimento che vede parte attiva anche nella Cattedra della Pace, diretta dal Dott. Renato Ongania, la prof.ssa Micali, vicepresidente del Comitato Scientifico per il centenario della nascita di Danilo