Ross Roys, dopo aver superato le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest - The European Music Contest, si è esibita nel Repubblica di San Marino, durante la finale di questa manifestazione, nella categoria DJ Producer... e continua a far ballare l'Italia con dj set dal ritmo decisamente elettronico. Il suo sound è come sempre sospeso tra techno e tech house.



Ad esempio, il 31/12/23 per il Capodanno 2024 fa ballare con tanti altri dj il party Swamp by Studio 54 (Carrara, via del Bravo n. 1). Da mezzanotte e 15 fino alle 6 il ritmo non si ferma mai, con sonorità house, techno, hardstyle. Sul palco come vocalist Mr Adam, come dj invece con Ross Roys si alternano Marco May, Jimmy The Sound, Maldo, Matgroove, Rosario del Giudice, Lorenzo Salvemini.



Il traguardo raggiunto da Ross Roys, originaria della provincia di La Spezia, al Tour Music Fest - The European Music Contest, è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa. "Non ho vinto, ma sono contenta, è stata una gran bella esperienza", raccontato l'artista. "Ho ricevuto tanti complimenti e mi sono portata a un importante attestato di artista di alta qualità".



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.



Ross Roys Su Instagram

Instagram.com/ross_roys



Ross Roys Su Spotify

https://bit.ly/3DDj40m