Tragedia nella giornata di ieri lungo la statale 125, all’altezza di Matta e Peru, nel territorio di Posada. Una coppia di turisti francesi, in sella a una moto, è rimasta coinvolta in un violento incidente frontale con un’auto che viaggiava nel senso opposto.

Inutili i soccorsi per la donna, 54 anni, che è morta sul colpo. Il marito, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la squadra 9 A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.