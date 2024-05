Prova d'orgoglio e riscatto pieno per Charles Leclerc nelle qualifiche per la gara Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1, che si sono concluse come di consueto con Max Verstappen (Red Bull) in prima posizione. Nella Practice 1 della mattina, il pilota monegasco della Ferrari, non ha potuto mettere a punto la propria vettura, per un testa coda che lo ha costretto al ritiro all'inizio della sessione.

Terzo tempo di giornata per la Red Bull di Sergio Perez che in griglia, per la gara breve, si troverà a fianco la Racing Bulls di un ottimo Daniel Ricciardo si sono piazzate, mentre Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, è quinto. La McLaren, soprattutto con Lando Norris la cui vettura ha avuto un importante update, ha deluso. Solo il nono tempo per lui, dopo che il pilota britannico aveva dominato con le gomme medie in Q1 e Q2. Altrettanto deludenti le due Mercedes.

Nella Q1, l'evoluzione della pista è stata impressionante e gli ultimi due minuti sono stati decisivi per superare il taglio. Norris, come detto, è stato il più veloce con il tempo di 1'27"939, seguito da Piastri, Alonso e Verstappen. Tutti gli altri piloti di punta sono riusciti a qualificarsi senza troppi problemi. Gli esclusi sono stati Gasly con l'Alpine, le Sauber di Zhou e Bottas, e le Williams di Sargeant e Albon.

Nella Q2, Norris ha continuato a dettare il passo sempre con le gomme medie (scelta obbligatoria per tutti, come nella Q1), registrando un tempo di 1'27"597. Dietro, Perez, Leclerc, Verstappen e un sorprendente Ricciardo. Nico Hulkenberg con la Haas è stato l'ultimo qualificato, mentre le Mercedes di Russell (11°) e Hamilton (12°) sono state clamorosamente eliminate per pochi centesimi, insieme a Ocon con l'Alpine, Magnussen con la Haas e Tsunoda con la Racing Bulls.

Nella Q3, i piloti hanno potuto utilizzare le soft per un solo tentativo di time-attack. Norris ha commesso un grave errore nel primo settore e si è classificato al nono posto, ed è stato Verstappen ad ottenere il miglior tempo in 1'27"641, seguito dalla Ferrari di Leclerc (a un decimo di distanza).

Questi i primi dieci in griglia nella gara Sprint di sabato che prenderà il via alle 18 ora italiana:

01 Max VERSTAPPEN - Red Bull 1:27.641 3

02 Charles LECLERC - Ferrari +0.108 3

03 Sergio PEREZ - Red Bull +0.235 4

04 Daniel RICCIARDO - RB +0.403 5

05 Carlos SAINZ - Ferrari +0.462 3

06 Oscar PIASTRI - McLaren +0.520 3

07 Lance STROLL - Aston Martin +0.734 5

08 Fernando ALONSO - Aston Martin +0.778 5

09 Lando NORRIS - McLaren +0.831 3

10 Nico HULKENBERG - Haas +0.835 5





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1786492260122546584/photo/1