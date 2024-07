Il primo giorno alla Juventus, da neo allenatore, di Thiago Motta, sta finalmente per arrivare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il tecnico arriverà nella giornata di domani a Torino e inizierà a familiarizzare con l'ambiente in attesa del raduno, previsto per mercoledì prossimo e per i primi allenamenti, con la squadra che chiaramente non sarà al completo, visti gli impegni a Euro 2024 e in Copa America di alcuni calciatori e del mercato che deve ancora regalare alcune pedine allo stesso Motta.



Il programma dell'estate

Il raduno dei bianconeri, senza i nazionali impegnati tra Europeo e Copa America, è fissato per il 10 luglio. Poi la Juventus si sposterà in Germania per il training camp presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio. /p>

La tournée tedesca della Vecchia Signora si completerà al Max-Morlock Stadion dove la squadra sfiderà proprio i padroni di casa del Norimberga.