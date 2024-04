Comunicato stampa: Save the Children



A Gaza il tasso di attacchi mensili all'assistenza sanitaria dall'inizio della guerra è stato più alto che in qualsiasi altro recente conflitto a livello globale.

In sei mesi di guerra, tra il 7 ottobre 2023 e l'inizio di aprile 2024, sono stati almeno 435 gli attacchi contro strutture o personale sanitario in tutta Gaza [da parte dell'esercito israeliano, ndr]: una media di 73 attacchi al mese, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). È il dato più alto [1] in confronto a tutti i Paesi devastati dalla guerra dal 2018 a oggi, inclusa l'Ucraina, al secondo posto con 67 attacchi all'assistenza sanitaria al mese, e la Repubblica Democratica del Congo, con una media di 11.

Gli attacchi all'assistenza sanitaria nei Territori palestinesi occupati [da parte dell'IDF, ndr] non si sono limitati a Gaza: negli ultimi sei mesi, 369 attacchi sono stati segnalati anche nella Cisgiordania occupata [2]. Tra questi, si sono verificati 302 ostacoli all'accesso ai servizi sanitari e l'uso della forza all'interno delle strutture sanitarie [3].

Sei mesi di continui bombardamenti, assedi e ostacoli alla consegna degli aiuti hanno annientato il sistema sanitario di Gaza. Solo 11 ospedali su 36 sono parzialmente funzionanti e l'Ufficio centrale palestinese di statistica (PCBS) ha riferito che circa 350mila persone affette da malattie croniche a Gaza non sono in grado di accedere a medicinali, forniture e servizi vitali.

L'Unità sanitaria di emergenza di Save the Children sta attualmente assistendo bambine e bambini attraverso un ospedale da campo recentemente creato da un partner a Rafah, che offre assistenza sanitaria di base a oltre 200 persone al giorno, il 40% delle quali bambini.

"Recentemente abbiamo assistito all'arrivo di bambini provenienti da altri ospedali con ferite e arti amputati, che spesso necessitano di trapianti e di operazioni multiple. Quando i bambini devono sottoporsi a una procedura per salvare l'arto ed evitare l'infezione, siamo costretti a farlo dando meno antidolorifici di quelli che useremmo normalmente. Quindi porto fumetti e mostro giochi sul mio telefonino per distrarli, ma la realtà è che molte di queste procedure richiedono molti farmaci . Tutto questo sta causando un'enorme sofferenza, che si somma al danno psicologico a lungo termine”, ha dichiarato Becky Platt, infermiera pediatrica dell'ospedale. “Abbiamo curato un bambino di 10 anni che aveva delle schegge nella coscia che gli avevano frantumato il femore. Ha avuto forti danni a muscoli e tessuti, quindi aveva bisogno di un innesto cutaneo e anche un fissatore esterno sulla gamba. Ha subito diverse operazioni, ma era così angosciato dall'aspetto della sua gamba che non riusciva nemmeno a guardarla. piangeva silenziosamente, era straziante. Ma questa, purtroppo, è una storia fra le tante. I bambini sono psicologicamente distrutti da tutto quello che è successo".

I medici di Gaza [4] raccontano che gran parte dei loro interventi chirurgici riguardano i bambini e che la mancanza di cibo disponibile spesso comporta il fatto che i pazienti non siano abbastanza forti per guarire adeguatamente o combattere le infezioni. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, almeno 28 bambini sono già morti a causa della malnutrizione e della disidratazione.

"Vediamo infezioni respiratorie acute, casi di malnutrizione, scabbia, epatite A. Ho visto più ittero nelle ultime due settimane che in tutta la mia carriera", ha dichiarato il dottor Simon Struthers, pediatra dell'ospedale da campo di Rafah. "Trattiamo molti bambini affetti da gastroenterite acuta, che si diffonde attraverso le feci. Il lavaggio delle mani ridurrebbe questo fenomeno, ma ora tutti sono sfollati e vivono in tende e, sfortunatamente, il sovraffollamento e la mancanza di servizi igienici o di acqua pulita aumentano i rischi. I problemi pediatrici cronici sono estremamente impegnativi, per esempio la paralisi cerebrale o malattie simili che non possono essere curate. Tutto è in pausa, comprese le operazioni di routine",

ha spiegato, aggiungendo che la mancanza di medicinali come creme steroidee e pomate antibiotiche ostacola il trattamento di malattie semplici.

La mancanza di sicurezza è un altro elemento che impedisce l'accesso ai servizi sanitari. Le forze israeliane hanno colpito ambulanze, convogli di aiuti medici e strade di accesso, gli ospedali sono diventati campi di battaglia e l'OMS ha affermato che tra metà ottobre e la fine di marzo, oltre la metà delle loro missioni a Gaza sono state negate, ritardate, impedite o rinviate.

Il dottor Struthers ha aggiunto: "Non possiamo correre rischi e dobbiamo stare attenti alla strada che prendiamo, a causa di quello che sta succedendo e abbiamo paura di ciò che faranno le forze israeliane, mentre invece la popolazione locale che ci sostiene molto. Ci vengono costantemente ricordati i rischi e il nostro staff trascorre le serate imparando come utilizzare le medicazioni traumatologiche e i lacci emostatici nel caso in cui siano necessari"."Dopo sei mesi di orrore inimmaginabile, il sistema sanitario di Gaza è stato messo in ginocchio", ha dichiarato Xavier Joubert, Direttore di Save the Children nei Territori palestinesi occupati. "Gli operatori sanitari rischiano quotidianamente la vita per dare alle bambine e ai bambini palestinesi una possibilità di sopravvivenza. I continui attacchi all'assistenza sanitaria sono semplicemente ingiustificabili e devono finire. I bambini palestinesi devono avere libero accesso ai servizi, compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione".



[1] Dati tratti dal Sistema di sorveglianza degli attacchi all’assistenza sanitaria dell’OMS (SSA) https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx La raccolta di dati sugli attacchi alla salute è più impegnativa in alcuni contesti in cui i governi, ad esempio, non forniscono aggiornamenti regolari e in quanto tali alcuni contesti potrebbero essere sottostimati nei dati delle Nazioni Unite. La ripartizione di Gaza è tratta dai rapporti sulla situazione dell’OMS mentre la guerra in Ucraina ha registrato un numero maggiore di attacchi alla salute in totale - 1.734 attacchi in quasi 26 mesi - questi hanno avuto un tasso inferiore, essendo avvenuti su un periodo più lungo.

[2] www.emro.who.int/images/stories/Sitrep_-_issue_27.pdf?ua=1

[3] L’OMS classifica un attacco all’assistenza sanitaria come qualsiasi caso di violenza o qualsiasi ostacolo che interferisca con la fornitura o l’accesso ai servizi sanitari durante le emergenze, comprese le minacce psicologiche e l’intimidazione di pazienti e lavoratori.

[4] www.bbc.com/news/world-middle-east-68796689