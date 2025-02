Non sono ancora stati rilasciati i 620 i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, come parte del settimo lotto della prima fase di cessate il fuoco a Gaza, in cambio di 6 prigionieri israeliani.

Tra le persone che dovranno esser liberate, 151 sono condannate all'ergastolo e a pene elevate. 43 prigionieri sono destinati a tornare in Cisgiordania e a Gerusalemme, 97 sono destinati ad essere deportati all'estero, gli altri saranno rilasciati a Gaza. Di questi ultimi, 11 erano stati catturati prima del 7 ottobre.

Tra coloro che oggi, si presume, riacquisteranno la libertà vi è anche Diaa al-Agha, il prigioniero più anziano della Striscia.



In precedenza, le Brigate al Qassam, ala militare di Hamas, in mattinata avevano liberato sei prigionieri israeliani. Il primo rilascio è stato effettuato a Rafah, dove sono stati liberati Tal Shoham e Avra ​​​​Mengistu. Successivamente, a Nuseirat, sono stati consegnati alla Croce Rossa Eliya Cohen, Omer Shem Tov e Omer Wenkert. Il sesto, Hisham Al-Sayed, è stato liberato a Gaza City senza alcuna cerimonia.

A Nuseirat, durante il suo rilascio, il soldato israeliano Omer Shem Tov ha baciato sulla testa due miliziani delle Brigate al Qassam. Lo scatto, che documenta un momento carico di simbolismo e significato, è interpretabile con il buon trattamento riservato ai prigionieri israeliani durante la loro detenzione a Gaza.

La scena ha mandato fuori di testa i media ebraici che hanno commentato ipotizzando che Omer Shem Tov sia stato drogato.

Omer Shem Tov is a survivor and he did what he thought appropriate at the moment after being told to kiss his captors. However, the poor guy will regret the kisses when he knows the atrocities Hamas committed on Oct 7, and when he becomes aware that the wounds left by the murder… pic.twitter.com/sZRqHNogkG