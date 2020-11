Per il 22° anno consecutivo inizia l'attività di beneficenza "Fai il tuo dono ai nonni della tua città".

Venerdì 6 novembre i volontari "La Via Della Felicità - Amici di L. Ron Hubbard" e della Chiesa di Scientology della Romagna visiteranno i negozianti di Cesenatico per raccogliere regali da donare ai Nonni delle case di riposo. I doni raccolti verranno poi consegnati ai responsabili delle case di riposo, che provvederanno alla consegna nel periodo natalizio.

L’intento, quest’anno più che mai, è di far sentire loro la vicinanza dei cittadini che con un semplice gesto saranno vicino ai Nonni che trascorreranno le festività lontani dalle loro famiglie.

Ogni anno i volontari hanno avuto un gran sostegno da parte di negozianti e cittadini e, grazie a loro, in tutti questi anni centinaia di Nonni delle case di riposo di Cesenatico, Ravenna, Cesena e Cervia hanno ricevuto un dono per Natale.

Quest’anno la situazione è diversa; mentre in precedenza venivano organizzate feste di consegna con i volontari, quest’anno i doni verranno consegnati agli operatori che provvederanno poi alla consegna. Il tutto nel massimo rispetto dei protocolli.

“Vogliamo raccogliere più regali possibili, - dice Loredana, coordinatrice dell’iniziativa - per far sentire loro, con questo piccolo gesto, che i cittadini gli sono vicini, e vogliono farli sentire ancora parte della società. Non dimentichiamo che fino a ieri erano loro i protagonisti della vita. Lavoravano e partecipavano alle attività della città come facciamo noi tutti i giorni!”

Un semplice gesto per dirgli grazie!

Per info 0544/30080