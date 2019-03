Daniele Lanave “NONOSTANTE IL RUMORE” è il nuovo brano del promettente cantautore pugliese

Dopo esser stato presentato alla selezione delle “Nuove Proposte” di Sanremo Giovani 2018, il singolo dalle atmosfere melodiche e sognanti si prepara ad arrivare in radio dall’11 gennaio.

“Nonostante il rumore” proviene da un periodo artistico di riflessione, legata ad esperienze personali complicate e psicologicamente frustranti, è un desiderio di rinascita.

«Ho considerato nella scrittura del brano gli aspetti universali della mia particolare condizione. Tra momenti di buio e luce ci muoviamo nel mondo per trovare un senso e una nuova direzione, compiendo delle scelte. Ho scritto la musica privilegiando un arrangiamento moderno ma leggero con un ritmo più incalzante in alcuni tratti rispetto al testo che andasse a completare lo stato d’animo che volevo comunicare». Daniele Lanave

Radio date: 11 gennaio 2019

Etichetta: Hydra Music Italy

BIO

Daniele Lanave nasce a Bari il 30/05/1992. Dopo gli studi musicali e le prime esperienze live, nell’ottobre 2015 partecipa alle selezioni di Area Sanremo con l’inedito “Ti scriverò”, brano di cui è coautore della musica insieme ad altri tre artisti pugliesi, frequentando presso il Palafiori di Sanremo corsi di musica tenuti da Maestri della storia della musica italiana tra cui Ivano Fossati, Stefano Senardi e Mauro Pagani.

Nel febbraio 2016 viene invitato a partecipare a due puntate della trasmissione televisiva The Music Show con due suoi inediti, “Ti scriverò” e “Vivrò di te”, andate in onda su Tele In, noto canale laziale di promozione musicale. Nello stesso mese è semifinalista al concorso musicale Gazzetta Music Contest e ad aprile semifinalista al Videofestival Live 2016 sempre con l’inedito “Vivrò di te”, esibendosi presso il Palacongressi di Milano Marittima e riscuotendo giudizi positivi da parte della commissione. Sempre nel corso del Videofestival partecipa ai corsi di formazione musicale tenuti da artisti del calibro, tra gli altri, di Silvia Mezzanotte e Alberto Bertoli.

Il 6 giugno 2016 viene invitato come ospite dall’Associazione Musicale il “Coretto” ad aprire e chiudere la manifestazione canora degli alunni di canto del Maestro Roberto Manobianco, tenutasi presso il Tatì RistoArt Bari.

Il 20 luglio 2016 l’emittente televisiva “Telenorba” trasmette su TgNorba 24, nello speciale dedicato ai cantautori pugliesi emergenti, il Videoclip ufficiale del primo singolo “Ti scriverò” con relativa intervista.

Il 24 luglio 2016 partecipa come finalista al concorso CanthautoRap 2016 organizzato dall’Associazione Anima Soul di Castellana Grotte (BA), con il brano “Ti scriverò”. Tale evento ha visto la partecipazione, in qualità di presidente di giuria, Roberto Casalino, autore di grandi successi del panorama musicale italiano. Al termine della serata riceve i complimenti dallo stesso, per composizione del brano, l’arrangiamento, tecnica vocale e perfomance sul palco.

Nell’ottobre 2016 partecipa alle selezioni di Area Sanremo con l’inedito “Libero” brano di cui è coautore della musica insieme ad altri tre artisti pugliesi, frequentando presso il Palafiori di Sanremo corsi di musica tenuti da Maestri della storia della musica italiana tra cui Beppe Vessicchio, Vince Tempera.

Il 30 ottobre 2016 partecipa alla fase macroregionale del Tour Music Fest tenutasi a Bari presso l’Officina degli Esordi, ricevendo dalla giuria l’attestato di merito e idoneità artistica.

Il 17 febbraio 2017 esce il suo primo EP dal titolo “E SE…” prodotto dall’etichetta discografica indipendente “Hydra Music Italy” .

Il 14 luglio 2017 l’artista emergente “Sonia” pubblica il suo primo singolo autoprodotto “Ubriaco di niente” del quale ne è l’autore.

Il 21 luglio 2017 partecipa come finalista al concorso CanthautoRap 2017 organizzato dall’Associazione Anima Soul di Castellana Grotte (BA), con il brano “Libero”.

Il 17 febbraio 2018 è finalista al concorso di poesie e testi musicali indetto dall’Aletti editore tenutosi presso il CET di Mogol.

Il 14 dicembre 2018 pubblica il suo nuovo singolo: “Nonostante il rumore” in streaming sui Digital Store.

A partire da gennaio 2019 frequenta il CET scuola di Mogol, in qualità di autore. Attualmente è anche impegnato come autore per altri artisti emergenti del panorama musicale pugliese.

