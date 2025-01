È uscito il nuovo singolo del cantautore ticinese Martix “New Vibration”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Una canzone dalla connotazione introspettiva, racconta di un momento difficile che magicamente viene spazzato via da una nuova vibrazione positiva che porta verso una nuova giornata, verso nuovi orizzonti.

Ognuno di noi -spiega ‘artista- avrà sicuramente vissuto un momento come questo, narrarlo per me è stato “terapeutico” e condividerlo una semplice necessità. Le sonorità tipiche di un Pop delicato hanno avvolto il testo in una dimensione evocativa ma anche molto “on the road”. Per questo il brano è stato abbinato da un video realizzato nel cuore degli USA, migliaia di chilometri tra aerei treni e auto, da est a ovest attraverso luoghi dal fascino indescrivibile. È un vero piacere per me ripercorrere quest’avventura con voi, dedico questa canzone a tutti quelli che non sanno restare fermi e che credono fortemente nella filosofia del viaggio.

Biografia

Martix, all’anagrafe Martin Avena, cantautore italo-svizzero con all’attivo un album “Tutte le strade portano al mare” (2016) e diversi singoli pubblicati tra il 2018 e il 2021: Love of the common people (2018), Palma (2019), Bienvenido a Palma (2020), Le rose (2020), Quello che so (2021), L’isola dei soldi (2021), Luminarie spente (2023), Il mio castello (2024)

Il suo approccio alla canzone è spesso autobiografico, ricco di aneddoti vissuti, una scrittura “chitarra e voce “, dando la massima importanza sia al testo sia alla melodia, alla ricerca della giusta dimensione per la canzone per ottenere così un risultato ritenuto semplice ma originale. Ogni canzone è vissuta con autenticità e difficilmente va a ripercorre una via già esplorata.

Martix su YouTube:

www.youtube.com/channel/UC42soWWpXk9O2_YmetHXTlA/videos

Martix su Spotify:

open.spotify.com/artist/7DHREQ38ujuV60Uk17gvXa?si=_J3upLqBS8ufdE9IasB0UA

Pagina Facebook:

www.facebook.com/martix19

Instagram:

www.instagram.com/martix_19