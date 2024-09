Da venerdì la Formula 1 sarà di nuovo in pista per il 18° appuntamento della stagione 2023, il Gran Premio di Singapore, che si disputa sul circuito cittadino di Marina Bay, sicuramente uno dei più spettacolari, ma tra i più impegnativi per i piloti... anche dopo l'ultima modifica che ne ha ridotto le curve da 23 a 19.

Il circuito di Marina Bay misura adesso circa 5 Km e ha 3 zone di DRS. A renderlo complicato, oltre al numero di curve, anche le condizioni dell'asfalto, non così uniforme come quelle di una pista dedicata, come richiederebbero le attuali monoposto. A questo va aggiunta l'umidità caratteristica del luogo che contribuisce a rendere l'asfalto scivoloso. Lo stress fisico ha portato i piloti a perdere fino a 3 Kg durante la corsa.

Lo scorso anno, nonostante il predominio quasi assoluto, Red Bull pagò le "caratteristiche cittadine" del circuito e Verstappen fu quasi un comprimario. Visto quanto accaduto nelle ultime gare, difficile pensare che il pilota olandese possa essere protagonista.

Ferrari e McLaren, insieme a Mercedes (in base al 2023), dovrebbero essere le scuderie più accreditate per la vittoria.

Il circuito di Singapore ha quasi sempre offerto gare dall'esito incerto, perché le sue difficoltà, pur rendendo piuttosto rari i sorpassi, hanno reso molto frequente il ricorso alla Safety Car e, alcune volte, non si è neppure completato nemmeno il numero di tornate previsto prima dello scadere del limite delle due ore.

Dallo scorso anno, gli organizzatori hanno deciso di introdurre un cambiamento al tracciato, modificando tutta la zona che va dalla curva 16 alla curva 19, per creare un tratto rettilineo in più sul quale dovrebbe essere possibile effettuare sorpassi. La modifica ha diminuito la lunghezza del circuito e, pertanto, i giri saranno 62 e non più 61, con i tempi sul giro che dovrebbe abbassarsi di 12-15 secondi, rendendo così anche meno probabile la conclusione anticipata della corsa, come avvenuto in passato.

Questo il calendario del GP di Singapore 2024:

Venerdì 20 settembre

Practice 1 11:30 - 12:30

Practice 2 15:00 - 16:00

Sabato 21 settembre

Practice 3 11:30 - 12:30

Qualifiche 15:00 - 16:00

Domenica 22 settembre

Gara 14:00