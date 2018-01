Modus Dj: funky e house tra Principe di Savoia, Duomo 21 / Terrazze Martini e Sheraton Diana, a Milano

A gennaio 2018 Modus dj continua a far muovere a tempo ed emozionare alcuni dei party più hot della movida milanese. Modus è specializzato in sonorità sofisticate a cavallo tra funky e house. Da tempo fa ascoltare il suo sound solo e soltanto situazioni "up". Tra le location ed i party che ospitano la sua musica a gennaio 2018 ci sono l'Aperitif Luxury del Principe di Savoia (MI), il Party Duomo 21 Terrazze Martini (MI), lo Sheraton Diana (MI) e l'evento Please Do Not Distrurb al già citato Sheraton Diana (MI).

"Qualsiasi sound sarà protagonista nel 2018, io sarò sempre uno spettatore pronto a selezionare musica secondo il mio gusto".

Insomma utilizzare le tracce del momento nei dj set, secondo Modus dj, è fin troppo facile e trasforma i dj in un jukebox / generatore di playlist. Se tanti facessero come lui, il livello medio dell'originalità di ciò che ascoltiamo in discoteca, nei bar e altrove sarebbe decisamente più alto.

Modus Dj è decisamente un virtuoso del mixer, capace di mixare 50 canzoni in 271 secondi (https://youtu.be/7Y7H4LsRGIg)… ma è soprattutto un vero professionista del sound capace di far emozionare il pubblico più esigente della capitale di moda e design. Il suo sound passa attraverso sonorità d'ogni tipo: agli aperitivi propone deep, jazzy, blues… In console in main room nei club invece spinge forte sul ritmo. "Oggi la tecnologia aiuta moltissimo noi dj, ma credo che avere una buona tecnica in console sia ancora essenziale", spiega Modus DJ.

www.facebook.com/modusdjofficial

twitter.com/modusdj

www.youtube.com/user/MODUSDJCHANNEL

www.instagram.com/modusdj/

www.modusdj.com

Il calendario di Modus Dj a fine gennaio 2018

18/01 Please Do Not Distrurb Sheraton Diana (MI)

19/01 Aperitif Luxury Principe di Savoia (MI)

25/01 Please Do Not Distrurb Sheraton Diana (MI)

26/01 Aperitif Luxury Principe di Savoia (MI)

28/01 Party Duomo 21 Terrazze Martini (MI)