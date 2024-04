Sviluppato da Nexa Data, grazie ai fondi regionali della misura “Tecnonidi”, rivolta al sostegno di piccole imprese innovative che intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico, volta ad aumentare la competitività e l'occupazione e ad affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale, il videogame “Hyperuranium” è giunto alla sua fase di rilascio.

Nel mezzo di una guerra cosmica tra costellazioni titaniche, Marduk, un'antica forza dal potere incommensurabile, si è risvegliato per porre fine al flagello e ripristinare l'equilibrio nell'Universo. Le Costellazioni furono imprigionate nell'oscuro regno di Kur, dove le anime dei guerrieri del passato, resuscitate per servire il loro signore, combattono nell'Arena del Sangue per glorificare le costellazioni attraverso sacrifici e recuperare le reliquie perdute per l'eternità. Trasforma i tuoi controller in armi potenti, muoviti a gravità zero e annienta i nemici per la gloria di Marduk!

Il gioco è disponibile per la piattaforma di realtà virtuale Meta Quest, lo si può scaricare collegandosi in accesso a https://www.meta.com/s/8jUIeTNTa

Per maggiori informazioni, per partecipare alle discussioni e inviare suggerimenti e segnalazioni di bug, si consiglia di accedere al canale Discord https://lnkd.in/d4UYpvVi e di consultare i canali social: