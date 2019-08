Una famiglia LGBT in fuga dalla Russia per colpa della legge contro la propaganda gay

Alla fine sono stati costretti a lasciare la Russia pur di salvare i loro figli adottivi.

Una coppia di genitori gay, Andrei Vaganov ed Evgeny Erofeev, dopo la denuncia alle autorità russe sono state costrette al gesto estremo di abbandonare in fretta e furia la Russia per evitare il peggio.

La coppia, sposatasi in Danimarca, aveva potuto adottare due bambini, di 12 e 14 anni, grazie al fatto che in Russia i minori possono essere adottati da single e non necessariamente da coppie.

E tutto a causa della controversa Legge contro la propaganda gay approvata dalla Duma nel 2013, che vieta qualsiasi forma pubblica di sostegno alla causa della lotta per i diritti civili della comunità LGBT.